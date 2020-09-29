Сцены в кино, которые появились в результате импровизации

Съемки кино не обходятся без импровизации, более того, сцены, придуманные на ходу, в сочетании с находчивостью и чувством юмора актеров, порождают настоящие шедевры. Многие сцены из популярных фильмов произошли случайно, но очень понравились и запомнились зрителям. Подборкой таких киномоментов поделилось издание Lucky-women.

"Властелин колец: Две крепости"

Во второй части фэнтезийного фильма "Властелин колец" есть сцена, где на поле битвы Арагон пинает ногой шлем и кричит от бессилия. Кадр получился очень драматичным и эмоциональным. Оказалось, что во время удара актер сломал себе палец на ноге, поэтому крик и боль была настолько реалистичной.





"Красотка"

В легендарном фильме "Красотка" есть эпизод, когда Ричард Гир показывает Джулии Робертс ожерелье. Актриса потянулась за украшением, но Ричард внезапно закрыл футляр, едва не прищемив ей пальцы. Сцена получилась забавной, а главное сымпровизированной.





"Ирония судьбы"

Советский фильм, который каждый год, по традиции, показывают в преддверии Нового года также насчитывает несколько импровизационных сцен. Например, актер, сыгравший Ипполита самостоятельно добавил в сценарий фразу: "О, тепленькая пошла", стоя в душе и назвал заливную рыбу — гадостью.





"Пираты Карибского моря"

Джонни Депп, сыгравший капитана Джека Воробья, частенько импровизировал в кадре. Актер придумал песенку про бочонок с землей и несколько коронных фраз, например, "Смекаешь?", которые понравились режиссеру и остались в кадре.





Ранее издание "Комментарии" сообщало про интересные факты из мира кино, которые знают лишь единицы.

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