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Сцены в кино, которые появились в результате импровизации

Эти сцены получились очень забавными и запоминающими

29 сентября 2020, 19:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Съемки кино не обходятся без импровизации, более того, сцены, придуманные на ходу, в сочетании с находчивостью и чувством юмора актеров, порождают настоящие шедевры. Многие сцены из популярных фильмов произошли случайно, но очень понравились и запомнились зрителям. Подборкой таких киномоментов поделилось издание Lucky-women.

Сцены в кино, которые появились в результате импровизации

"Властелин колец: Две крепости"

Во второй части фэнтезийного фильма "Властелин колец" есть сцена, где на поле битвы Арагон пинает ногой шлем и кричит от бессилия. Кадр получился очень драматичным и эмоциональным. Оказалось, что во время удара актер сломал себе палец на ноге, поэтому крик и боль была настолько реалистичной. 


"Красотка"  

В легендарном фильме "Красотка" есть эпизод, когда Ричард Гир показывает Джулии Робертс ожерелье. Актриса потянулась за украшением, но Ричард внезапно закрыл футляр, едва не прищемив ей пальцы. Сцена получилась забавной, а главное сымпровизированной.


"Ирония судьбы" 

Советский фильм, который каждый год, по традиции, показывают в преддверии Нового года также насчитывает несколько импровизационных сцен. Например, актер, сыгравший Ипполита самостоятельно добавил в сценарий фразу: "О, тепленькая пошла", стоя в душе и назвал заливную рыбу — гадостью.


"Пираты Карибского моря"

Джонни Депп, сыгравший капитана Джека Воробья, частенько импровизировал в кадре. Актер придумал песенку про бочонок с землей и несколько коронных фраз, например, "Смекаешь?", которые понравились режиссеру и остались в кадре.


Ранее издание "Комментарии" сообщало про интересные факты из мира кино, которые знают лишь единицы. 


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