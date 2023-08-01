Самые ожидаемые фильмы августа: что интересного выйдет в конце лета

В последний месяц лета выходит несколько долгожданных фильмов. Портал "Комментарии" собрал лучшие фильмы августа 2023 года – от возвращения на экраны легендарных черепашок-ниндзя до украинского историко-приключенческого фильма о самом известном опрышке.



Лучшие фильмы августа

В августе украинские зрители могут снова увидеть на экранах Джеки Чана, познакомиться с новым супергероем из комиксов DC, почувствовать скорость гонки и силу доисторического монстра.

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Подростки-мутанты Черепашки-ниндзя: Погром мутантов (2023)

Премьера: 2 августа 2023 года

Жанры: боевик, комедия, приключения, семейный, мультфильм





Легендарные черепашки-ниндзя возвращаются на экраны в новом мультфильме. Подростки-мутанты, наконец, покидают свою канализацию и начинают жить среди жителей Нью-Йорка. Однако совсем скоро они встретятся с армией мутантов, которая будет угрожать их городу.

Мег 2: Впадина

Премьера: 2 августа 2023 года

Жанры: боевик, ужасы, приключения, фантастика





Фильм "Мег 2: Впадина" – это продолжение блокбастера 2018 года с Джесоном Стейтеном. Группа исследователей сталкивается с многочисленными угрозами во время морской экспедиции, в частности, с экотеррористами и доисторическим монстром.

Гран Туризмо

Премьера: 9 августа 2023 года

Жанры: спорт, приключения, боевик





Спортивный фильм основан на популярной компьютерной игре Gran Turismo. Команда аутсайдеров, состоящая из геймера из рабочего класса, бывшего неудачника-автогонщика и идеалистического руководителя автоспорта. Они рискуют всем ради самых элитных соревнований в автоспорте.

Синий жук

Премьера: 16 августа

Жанры: боевик, приключения, фантастика





Фильм познакомит зрителей с новым героем из комиксов DC. Инопланетная реликвия выбирает подростка Хайме Рейеса своим хозяином, давая ему сверхспособности и превращая его в супергероя под названием Синий жук.

Миссия на двоих

Премьера: 16 августа

Жанр: боевик





Легендарный Джеки Чан в дуэте с Джоном Синой снялся в фильме "Миссия на двоих". События фильма происходят в скором будущем во время нефтяных войн. Два врага спецназовца объединяются в миссии по спасению людей.

Довбуш

Премьера: 24 августа

Жанры: приключения, история





Украинский фильм переносит зрителя в XVIII век, когда карпатская часть Украины находится под руководством польской шляхты. В поисках мести два брата Довбуша присоединяются к опрышкам и начинают восстание.

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