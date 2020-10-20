«Пустой человек»: вышел дебютный трейлер нового хоррора

Американская киностудия 20th Century Studios выпустила первый трейлер хоррора "Пустой человек", снятый по одноименному графическому роману BOOM! Studios. Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале студии и собрал уже более 158 тысяч просмотров.

Режиссировал проект 51-летний Дэвид Прайор, известный такими работами, как "Безжалостное правосудие" и "Игра в полицейских". Главные роли в киноленте сыграли Аарон Пул ("Неизвестная империя"), Марин Айрлэнд ("Я-Легенда"), Джеймс Бэдж Дэйл ("Дело храбрых") и другие.

В сюжете идет речь о жителях небольшого городка на Среднем Западе, в котором при странных обстоятельствах начинают исчезать подростки. Местные уверены, что всему виной Пустой человек — герой городских легенд. Чтобы докопаться до правды, за дело берется полицейский в отставке. Ему удается найти членов сообщества, которые пытаются вызвать в наш мир чудовищную сущность. Главный герой понимает, что теперь его родным и другим жителям городка угрожает серьезная опасность.

К слову, в Америке премьера кинокартины состоится уже 23 октября, а дата выхода фильма в Украине, пока неизвестна.

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