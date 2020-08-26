«Противостояние» по Стивену Кингу: когда зрители увидят сериал

Постапокалиптический мини-сериал "Противостояние", снятый по роману американского писателя Стивена Кинга выйдет на экраны 17 декабря текущего года. Такую информацию предоставило издание Variety.

Стриминговый видеосервис CBS All Access объявил дату выхода нового сериала, рассказывающем о новой форме гриппа, который вырывается на свободу из секретной лаборатории и охватывает практически весь мир. Выжили лишь те, у кого оказался иммунитет к опасному вирусу, но после пандемии они начинают противостоять друг другу.

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Известно, что "Противостояние" будет выходить еженедельно, всего в киноленте 9 серий. Главные роли в сериале сыграли Эмбер Херд ("Ромовый дневник", "Аквамен"), Джеймс Марсден ("Лучшее во мне"), Александр Скарсгард ("Последствия").

Напомним, что роман Стивена Кинга "Противостояние" уже был экранизирован в 1994 году. Кинолента получила две премии "Эмми".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Голливуде планирую снять мини-сериал, который поведает зрителям о вирусе, понижающем интеллект.

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