Прививка от скуки: ТОП-5 фильмов с неожиданным финалом



























































































Если не знаете, чем заняться холодным зимним вечером, тогда издание "Комментарии" предлагает подборку увлекательных фильмов с неожиданным финалом. Усаживайтесь поудобнее и запасайтесь попкорном.

фильмы с закрученным сюжетом (фото из открытых источников)

Невидимый гость (2016 г)

Увлекательный испанский криминальный триллер, главную роль в котором сыграл Марио Касас. В центре сюжета — молодой бизнесмен, которого обвиняют в убийстве любовницы, однако, он свою вину полностью отрицает и просит помощи в одного из самых успешных адвокатов Испании — Вирджинии Гудман. Удастся ли ей докопаться до правды? И действительно ли ее клиент ни в чем не виноват?

Остров фантазии (2020 г)

Американский мистический фильм ужасов, который учит быть осторожнее со своими желаниями и фантазиями. Кинолента рассказывает о постояльцах роскошного тропического курорта под названием "Остров фантазии", где его загадочный владелец обещает воплотить самые смелые мечты своих гостей в реальность. Чем это для них обернется?

Идеальные незнакомцы (2016 г)

Итальянский драматическо-комедийный фильм, сюжет которого рассказывает об обычном ужине семерых друзей. Но хозяйка дома решает придать вечеру некую "изюминку" и предлагает сыграть в игру, которая со временем набирает мрачные обороты, ведь все тайны друзей начинают раскрываться.

Тело (2012 г)

Испанский триллер, в центре которого молодой химик, потерявший жену. Он узнает, что тело его супруги пропало из морга, и полиция начинает расследование. А единственный человек, который мог пролить свет на это происшествие — ночной сторож, но он попал под машину и находится в коме, потому что в панике убегал из здания. Кто же замешан в этом странном деле?

Достать ножи (2019 г)

Детективная кинолента, которая знакомит зрителей с семьей богатого писателя Харлана Тромби. Во время празднования своего 85-летия он умирает. На место происшествия приезжают детективы и начинают опрашивать гостей. Все указывает на убийство, но кто же решился на такой поступок?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой фильм возглавил американский прокат.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!