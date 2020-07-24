Появился трейлер первого украинского фильма, который купил Голливуд

Фото: Официальный постер "Let It Snow"

В сети появился трейлер к украинскому триллеру "Let It Snow" ("Пусть идет снег"). Это первый украинский фильм, права на который приобрела голливудская компания Lionsgate - один из самых известных дистрибьюторов в мире. В широкий прокат в США лента выйдет 22 сентября 2020 года.

Главную роль в ленте сыграла голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно. По сценарию она сноубордистка, которую пытается поймать сумасшедший преследователь. И это не просто попытка убийства. Преследователь будто играет со своей жертвой в кровавую игру, шансы выжить в которой минимальны. Все события разворачиваются высоко в горах и начинаются с того, что главную героиню во время спуска с горы сбивает снегоход.

К англоязычному трейлеру продюсеры киноленты отобрали довольно жуткие кадры, которые уже успели напугать киноманов. Очевидно, что отечественный фильм все же хорошо пощекочет нервы американским зрителям.

Режиссером фильма "Let It Snow" стал Станислав Карлов. Он и предложил пригласить на съемочную площадку голливудскую звезду. Кроме Иванны Сахно в фильме сыграли Алекс Хафнер и Тинатин Далакишвили.

"Let It Snow" - это очень сильный триллер. Широкомасштабные съемки заснеженных гор проберут аудиторию до самых костей. Что же, сноубордисты, берегитесь!" - обратились к зрителям в компании Lionsgate, которая выкупила права на фильм.

К слову, в Украине фильм "Let It Snow" тоже можно будет увидеть на широких экранах, но только зимой.





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