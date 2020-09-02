Disney перезапустит популярную комедию с Эдди Мерфи

Кинокомпания Disney, которая заявила о перезапуске комедии 1989 года "Дорогая, я уменьшил детей", решила обновить сценарий еще одного известного фильма. Речь идет о фэнтезийной комедии "Особняк с привидениями", главную роль в которой сыграл Эдди Мерфи. Такую информацию предоставило издание The Hollywood Reporter.

Инсайдер сообщает, что сценарием новой киноленты о доме с привидениями напишет 40-летняя сценаристка, актриса и комик Кэти Дипполд, известная такими работами, как "Дочь и ее мать", "Копы в юбках" и "Шпион". Но вот когда зрители увидят обновленную версию комедии в Disney не говорят.

Напомним, что американский фильм "Особняк с привидениями" вышел на экраны в 2003 году и при бюджете в 90 млн долларов, собрал в мировом прокате более 182 млн. В центре сюжета оказывается семейная пара, работающая в риэлтерской конторе. Вместе со своими детьми они заезжают в старинный дом, чтобы осмотреть его, но из-за погодных условий, вынуждены были остаться в поместье с ночевкой. С этого момента в доме и начинают происходить всякие странности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Disney решил избавиться от исторического бренда 20th Century Fox.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!