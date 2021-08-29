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Появился первый трейлер биографической драмы о принцессе Диане

Принцесса Диана появляется в кадре в подавленных эмоциях и со слезами на глазах

сегодня, 20:58
Автор:

Ольга Чародий








Кинокомпания Neon показала первый трейлер биографической драмы Пабло Ларраин "Спенсер" о принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли. Ролик опубликован на YouTube-канале компании. Роль Дианы в фильме сыграла Кристен Стюарт. В образе принца Чарльза выступит Джек Фартинг.

Появился первый трейлер биографической драмы о принцессе Диане

Принцесса Диана - фото из открытых источников

В минутном видео показываются переживания принцессы во время рождественских праздников во дворце Сандрингем. Диана появляется в кадре в подавленных эмоциях и со слезами на глазах сначала за обеденным столом, а потом в саду и игровой комнате детей. Скорее всего, она узнала об измене принца Чарльза.

Интересно, что Кристен Стюарт была достаточно немногословна в трейлере. Таким образом, создатели картины, наверное, решили сохранить интригу. Премьера ленты запланирована на 5 ноября.

Напомним, Великобритания постепенно готовится к очередной важной мемориальной дате в истории королевской семьи. 1 июля трагично погибшая принцесса Диана отмечала бы 60-летний юбилей. Как сообщает издание MNS, на днях стали известны подробности ее последнего телефонного звонка, сделанного незадолго до смерти. Информация распространилась благодаря съемкам новой документалки под названием "Диана". По признанию королевского репортера и хорошего друга покойной принцессы Ричарда Кея, именно он стал последним человеком, который слышал Диану по телефону. Перед таким фактом мужчину поставили полицейские, расследующие все факты страшной автокатастрофы, забравшей жизнь представительницы королевской семьи.

Ричард Кей говорит, что общался с принцессой Дианой о  ее планах на будущее, и был восхищен ее силой и желанием начать новую главу в своей жизни. Также, по словам королевского фотографа, Диана была довольна своим отдыхом в Париже, говорила, что находится в "весьма хорошем месте".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Lagauhb5GyY
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