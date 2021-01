Это официально: культовый сериал конца 90-х возвращается на экраны

2021 год должен порадовать зрителей увлекательными и интересными киноновинками, среди которых и продолжение культового сериала конца 90-х годов "Секс в большом городе". Да, любимые актрисы снова вернутся на экраны, правда, не в полном составе.

Секс в большом городе возвращается на экраны (фото из открытых источников)

Телеканал HBO официально объявил, что в этом году мы увидим продолжение популярного сериала, который получит название And Just Like That ... ("И просто так ..."). Он будет состоять из десяти эпизодов по 30 минут, а его съемки начнутся в Нью-Йорке уже этой весной.

Также известно, что в продолжении снимутся три из четырех актрис, сыгравших главные роли в "Сексе в большом городе", — Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. А вот Ким Кэтролл в новом проекте участвовать не будет. Несколько лет назад актриса отказалась присоединиться к съемкам и это спровоцировало серьезный конфликт между ней и ее коллегой Сарой Джессикой Паркер.

Новые серии будут рассказывать о жизни героинь сериала 20 лет спустя. В сети также появился тизер, в котором зрители видят кадры Нью-Йорка, экран компьютера и слышат голос главной героини.

And just like that... the #SexAndTheCity gals are back! Carrie, Charlotte, and Miranda will be returning in a 10-episode revival on @hbomax. Will you be watching? @SJP @KristinDavis @CynthiaNixon #SATCNextChapter pic.twitter.com/o1a3WtagCh