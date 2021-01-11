kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.01.2021

BTC/USD

34895.02

ETH/USD

1091.53

LTC/USD

143.80

НБУ 11.01.2021

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.65

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Это официально: культовый сериал конца 90-х возвращается на экраны
commentss НОВОСТИ Все новости

Это официально: культовый сериал конца 90-х возвращается на экраны

Этот сериал получил множество наград и номинаций на премии

сегодня, 13:05
Автор:

Светлана Шкурупий

2021 год должен порадовать зрителей увлекательными и интересными киноновинками, среди которых и продолжение культового сериала конца 90-х годов "Секс в большом городе". Да, любимые актрисы снова вернутся на экраны, правда, не в полном составе.

Это официально: культовый сериал конца 90-х возвращается на экраны

Секс в большом городе возвращается на экраны (фото из открытых источников)

Телеканал HBO официально объявил, что в этом году мы увидим продолжение популярного сериала, который получит название And Just Like That ... ("И просто так ..."). Он будет состоять из десяти эпизодов по 30 минут, а его съемки начнутся в Нью-Йорке уже этой весной.

Также известно, что в продолжении снимутся три из четырех актрис, сыгравших главные роли в "Сексе в большом городе", — Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. А вот Ким Кэтролл в новом проекте участвовать не будет. Несколько лет назад актриса отказалась присоединиться к съемкам и это спровоцировало серьезный конфликт между ней и ее коллегой Сарой Джессикой Паркер.

Новые серии будут рассказывать о жизни героинь сериала 20 лет спустя. В сети также появился тизер, в котором зрители видят кадры Нью-Йорка, экран компьютера и слышат голос главной героини.

Напомним, что сериал "Секс в большом городе" вышел в эфир в 1988 году и продлился до 2004 года. Сюжет киноленты разворачивался вокруг четырех подруг в возрасте "за 30" — они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры. Сериал стал любим миллионами поклонников по всему миру, а также получил положительные отзывы критиков и множество наград и номинаций на престижные премии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что стриминговая платформа Netflix закрыла один из своих сериалов, оставив его без финала.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ