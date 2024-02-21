Подборка небанальных фильмов о стартапах, которые стоит посмотреть



















В мире стартапов, где каждый шаг может определить будущее предприятия, важно находить вдохновение и учиться на примерах других успешных компаний. Фильмы о стартапах не только рассказывают увлекательные истории успеха или провала, но и поднимают важные аспекты предпринимательства, от рисков и неудач до неисчерпаемого потенциала идеи.

Что посмотреть про стартапы

В нашей подборке вы найдете небанальные фильмы, раскрывающие увлекательный мир стартапов и вдохновляющие зрителей на новые достижения в сфере бизнеса и инноваций.





Фильм "Миллиардер" (Le bimillionnaire)





Год выхода: 2000

Юный герой фильма верит в свои способности и начинает создавать свой собственный бизнес, чтобы обогатиться и осуществить свои мечты. Он берет на себя риск, открывает разные компании и многому учится на пути к успеху.





Фильм "Основатель"





Год выхода: 2016

Фильм рассказывает историю мужчины, создавшего знаменитую сеть быстрого питания McDonald's. Реймонд Шаг в 52-летнем возрасте, имел разнообразный опыт работы, включая роль менеджера по продажам недвижимости и музыканта. Начиная в качестве поставщика миксеров, он однажды получил заказ от ресторана, который оказался владельцем братьев МакДональдсов. Этот ресторан поражал своим быстрым обслуживанием, где еда готовилась через несколько минут. Шаг увлекся идеей быстрого питания и предложил расширить ее на глобальном уровне, покрывая большие мегаполисы и маленькие города. Несмотря на первоначальные неуверенности МакДональдсов, он рисковал собственными сбережениями и жильем, чтобы реализовать эту невероятную идею и сделать сеть ресторанов McDonald's известной по всему миру.





Фильм "Стартап ком"





Год выхода: 2001

Этот фильм – документальное пособие по тому, как не нужно делать интернет-бизнес. Документальный фильм "Стартап.ком" точно стоит внимания предпринимателей и бизнесменов, иллюстрируя открытым образом актуальные проблемы в бизнесе. В частности он освещает последствия неэффективного управления и неправильного акцентирования в руководстве перспективной компанией. Фильм раскрывает секреты того, как сохранить эффективность команды и создать благоприятную атмосферу даже в кризисных условиях.





Фильм "Ctrl Alt Complete"





Год выхода: 2001

Пять компаний, пять предпринимателей, пять моделей ведения бизнеса. Фильм был снят на деньги Microsoft и был призван стать своеобразным "практическим пособием" для предпринимателей.