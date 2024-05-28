Ожидаемые премьеры и новые сезоны популярных сериалов: июнь 2024



















Июнь 2024 года насыщен премьерами и новыми сезонами популярных сериалов, обещая настоящий пир для киноманов. Среди ожидаемых событий — новые главы в антисупергеройской саге "Пацаны", темные сюжеты "Дома Дракона", романтика в "Бриджертонах", а также завершение постапокалиптического нарратива "Сладкоежка".

Премьеры и продолжения сериалов в июне: что смотреть на большом экране

"Звездные войны: Аколит" – глубокое погружение в историю галактики

Сериал "Звездные войны: Аколит" на Disney+ возвращает нас в эпоху, которая происходит за сто лет до событий "Эпизода I: Скрытая угроза". Сюжет центрируется вокруг молодой падаван, которая вместе с джедаем-наставником расследует серию мрачных преступлений, встречаясь лицом к лицу с злом, превосходящим их самые смелые представления. В главных ролях – Амандла Стенберг и Ли Джондже, а создателем выступает Лесли Хедланд.





"Сладкоежка" завершает свою историю в третьем сезоне

На Netflix стартует финальный сезон сериала "Сладкоежка", основанного на комиксах о мире, где после эпидемии начинают рождаться гибридные дети, ставшие объектом страха и ненависти. Главный герой – мальчик Гас с оленьими рогами – вместе с защитником Джеппердом исследует Америку, полную опасностей и приключений.





"Стать Карлом Лагерфельдом" – биографическая драма о модном гении

Hulu представляет сериал "Стать Карлом Лагерфельдом", который знакомит с взлетом карьеры знаменитого дизайнера в Париже 70-х. Даниэль Брюль воплощает в жизнь кутюрье, погружаясь в сложные отношения с Ив Сен-Лораном и личные испытания, формирующие его как личность и профессионала.





"Презумпция невиновности" – триллер о законе и правде

Apple TV+ запускает "Презумпцию невиновности", драму о прокуроре, оказавшемся под подозрением в убийстве. Сериал, основанный на романе Скотта Туроу, рассматривает моральные дилеммы и тонкости судебной системы через призму персональной трагедии и борьбы за справедливость.





"Бриджертоны" возвращаются с новой главой романтической саги

Netflix продолжает рассказывать историю семейства Бриджертонов в новых эпизодах третьего сезона. В центре сюжета – Пенелопа Фезерингтон и Колин Бриджертон, чьи отношения перерастают в нечто большее, добавляя интригу и эмоциональную напряженность в историю о поисках любви и собственного пути.



