Обзор комедий 2024: что посмотреть вечером

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Черновалова Кристина
В 2024 году киноиндустрия предлагает зрителям ряд комедийных новинок, уже успевших зарекомендовать себя как у критиков, так и у широкой аудитории. Среди наиболее обсуждаемых релизов — "Аутсайдеры", "Лиза Франкенштейн", "Аргайл: Супершпион", "Воздушное ограбление" и "Красавицы в бегах", каждый из которых представляет уникальное сочетание жанров, от спортивных комедий до комедийно-боевых приключений.
Новые комедии 2024 года, которые стоит посмотреть
Напомним, что в апреле 2024 года телезрителей ожидает насыщенный месяц в мире сериалов, поскольку популярные стриминговые платформы и телеканалы готовят к выпуску увлекательные новинки. Разнообразие жанров, от криминальных драм до постапокалиптических приключений, обещает удовлетворить привередливые вкусы аудитории.
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