Обзор комедий 2024: что посмотреть вечером



















В 2024 году киноиндустрия предлагает зрителям ряд комедийных новинок, уже успевших зарекомендовать себя как у критиков, так и у широкой аудитории. Среди наиболее обсуждаемых релизов — "Аутсайдеры", "Лиза Франкенштейн", "Аргайл: Супершпион", "Воздушное ограбление" и "Красавицы в бегах", каждый из которых представляет уникальное сочетание жанров, от спортивных комедий до комедийно-боевых приключений.



"Лиза Франкенштейн"

Лиза Франкенштейн отличается своим оригинальным подходом к классической истории, трансформируя ее в комедийную мелодраму с элементами ужасов. Зельда Уильямс, режиссер-дебютант, представляет историю монстра Франкенштейна через призму любви, с Кэтрин Ньютон и Коулом Спроусом в главных ролях.

Новые комедии 2024 года, которые стоит посмотреть





"Красавицы в бегах"

"Красавицы в бегах", режиссерский проект Итана Коэна, открывает перед зрителями историю двух подруг, отправляющихся в непредсказуемое путешествие во Флориду, неизвестно арендовав машину, связанную с криминальным миром. Маргарет Куэлли и Джеральдин Вишванатан обеспечивают яркие и запоминающиеся образы главных героинь.





"Аутсайдеры"

Спортивная комедия "Аутсайдеры" рассказывает о бывшей звезде американского футбола, которому приходится пережить ряд приключений, когда он становится тренером юношеской команды. Уникальность фильма подчеркивает участие Снупа Догга, воплотившего одну из ключевых ролей.







"Аргайл: Супершпион"

"Аргайл: Супершпион" является ярким представителем комедийно-боевого жанра, где реальность переплетается с фикцией. Главные роли исполнили Брайан Кренстон, Брайс Даллас Говард, София Бутелла, Генри Кавилл, Дуа Липа, Сэм Роквелл, Джон Сина и Сэмюэл Джексон, что делает каст особенно звездным.





"Воздушное ограбление"

В "Воздушном ограблении" главный герой, профессиональный грабитель Сайрус Витакер, вступает в сотрудничество с Интерполом для выполнения чрезвычайной миссии. Эта комедийно-приключенческая лента приглашает зрителей на увлекательное путешествие на высоте 12 тысяч метров.



Напомним, что в апреле 2024 года телезрителей ожидает насыщенный месяц в мире сериалов, поскольку популярные стриминговые платформы и телеканалы готовят к выпуску увлекательные новинки. Разнообразие жанров, от криминальных драм до постапокалиптических приключений, обещает удовлетворить привередливые вкусы аудитории.