Новый мультфильм Disney установил рекорд по кассовым сборам

Анимационный фильм студий Pixar и Disney "Мыслями наизнанку 2" смог собрать в прокате один миллиард долларов за рекордно короткое время. "Мыслями наизнанку 2" сделал это быстрее всего в истории прокатов мультфильмов.



"Мыслями наизнанку 2" собрал миллиард долларов в прокате. Фото из открытых источников

30 июня мультфильм "Мыслями наизнанку 2" вошел в клуб лент, которые собрали в прокате один миллиард долларов. Кроме того, анимационная лента сделала это за 19 дней и таким образом установила рекорд среди всех мультфильмов по скорости сбора.

За почти три недели проката "Мысками наизнанку 2" в Северной Америке собрал 469,3 млн долларов, а в остальном мире — 545,5 млн долларов. Таким образом, общие кассовые сборы за 19 дней проката достигли отметки 1,015 млрд долларов.

Новый мультфильм от студии Disney стал первой лентой после выхода фильма "Барби" почти год назад, сумевшей достичь отметки в миллиард долларов. Среди анимационных фильмов это уже 11, который смог собрать более миллиарда долларов в прокате. Кроме того, 8 из них принадлежат студии Pixar или Walt Disney Animation.

"Мыслями наизнанку 2" – это продолжение первой части, в которой рассказывается о девушке Райли, которая становится подростком. В это время к уже привычным эмоциям радости, грусти, гневу и страху главной героини придется столкнуться с новыми — тревога, скука, смущение и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 мультфильмах, которые собрали больше всего денег в кинопрокате. "Мыслями наизнанку 2" вскоре войдет в эту десятку и сдвинет "В поисках Дори" на 11 место.

Также "Комментарии" писали о рейтинге самых дорогих фильмов, показывающем, что большие бюджеты не гарантируют кассовый успех.