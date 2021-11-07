Новый фильм с Анджелиной Джоли запретили в ряде стран: в чем причина

Фантастический боевик "Вечные", созданный Marvel Studios, только на днях стартовал в прокате в США, а его уже успели запретить в ряде стран Ближнего Востока.

Фильм "Вечные" / Фото: kinopoisk.ru

Как сообщает издание Deadline, в новом супергеройском фильме, где снялась Анджелина Джоли и другие голливудские знаменитости, есть ЛГБТ-персонажи и в одной из сцен кинофильма они страстно целуются. Это и послужило поводом для запрета. Кинокартину не хотят пускать в прокат в Бахрейне, Катаре, Кувейте, Омане и Саудовской Аравии. Власти государств потребовали удалить некоторые сцены из боевика, но киностудия Disney отказалась от такого предложения.

К слову, власти ОАЭ, Египта, Ливана и Иордании не стали полностью запрещать кинокартину, но определенные сцены перед показом будут вырезаны.

Актриса Анджелина Джоли уже отреагировала на запрет фильма из-за ЛБГТ-персонажей, назвав такие действия невежественными.

Отметим, что супергеройский фильм "Вечные" рассказывает об представителях расы генетически улучшенных суперлюдей, которые тайно живут на Земле и защищают ее от Девиантов.

Фильм получил смешанные отзывы критиков, которые оценили визуальные решения и актерскую игру, но раскритиковали экспозицию и хронометраж ленты.

Напомним, актер Алек Болдуин прокомментировал смертельный инцидент на съёмках фильма "Ржавчина".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что киностудия Marvel начала работать над четвертой частью долгожданного "Капитана Америки".

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