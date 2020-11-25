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Netflix вложил 1 миллиард долларов в британское кинопроизводство в 2020 году

В этом году американская компания удвоила финансирование британских проектов

сегодня, 19:45
Автор:

Диденко Светлана

Известный американский провайдер медийных услуг профинансировал известные британские телепроекты.

Netflix вложил 1 миллиард долларов в британское кинопроизводство в 2020 году

Фото: Metro

Американская продюсерская компания приняла решение потратить 1 млрд долларов (744,1 млн фунтов стерлингов) на развитие британского контента. Таким образом, Netflix удвоил сумму прошлого года. Такое решение вызвано тем, что несколько сериалов от Netflix в этом году продлили на следующий сезон. Среди них популярные шоу "Ведьмак", "Половое воспитание" и "Корона".

"Мы будем продолжать инвестировать средства в лучшие шоу и будем полностью поддерживать британское кинопроизводство и талантливых актеров еще много лет", — сообщили представители Netflix.

Для сравнения, финансирование крупнейшего британского телеканала BBC1 составляет 1,33 млрд долларов США (1 млрд фунтов стерлингов) в год. 

Netflix неоднократно подчеркивал важность британского кинопроизводства в создании шоу. В прошлом году американский стриминговый сервис заказал в британских коллег 50 сериалов и фильмов.

"Великобритания — очень важный рынок для компании Netflix, и мы гордимся тем, что увеличиваем свои инвестиции", — заявил представитель партнерского издания Broadcast.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что Netflix опубликовал новогоднее промо "Ведьмака".


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Источник: https://www.screendaily.com/news/netflix-doubles-spend-on-uk-productions-to-1bn/5155248.article
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