Netflix опубликовал новогоднее промо «Ведьмака»

Netflix опубликовал на своем YouTube канале промо "Ведьмака" к новогодним праздникам.



Фото: Shaozo

Ролик назвали "Праздничная резня", что соответствует тематике популярного сериала. Но, нужно уточнить, что промо не демонстрирует кадры с нового сезона. На самом деле новое видео – это нарезка из известных сцен с первого сезона с добавлением компьютерной графики. На монтаже пририсовали рождественские атрибуты, украшения и коробки с подарками.

Таким способом создатели шоу поздравили поклонников с наступающим Рождеством.

Создатели шоу сообщают, что во втором сезоне актеры вернутся к исполнению своих ролей: Генри Кавилл сыграет Ведьмака, Аня Чалотра — Йеннифер, Фрейя Аллан — Цири и Джои Бейти преобразится в Лютика. Несмотря на пандемию коронавируса, съемки нового сезона продолжаются.

Также сценаристы приоткрыли завесу тайны сюжета второго сезона. Геральт из Ривии убежден, что Йеннифер "пала в битве" при Соддене. Ведьмак находит принцессу Цириллу (или же просто Цири) и забирает ее в свой родной дом в Каэр Морхен. Короли, эльфы, люди и демоны продолжают сражаться за власть на континенте. На пути главных героев появляться еще много приключений, которые зритель сможет увидеть не раньше августа 2021 года.

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