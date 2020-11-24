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Netflix опубликовал новогоднее промо «Ведьмака»

Создатели шоу интересно поздравили поклонников с наступающим Рождеством Христовым

24 ноября 2020, 23:57
Автор:

Диденко Светлана

Netflix опубликовал на своем YouTube канале промо "Ведьмака" к новогодним праздникам.

Netflix опубликовал новогоднее промо «Ведьмака»

Фото: Shaozo

Ролик назвали "Праздничная резня", что соответствует тематике популярного сериала. Но, нужно уточнить, что промо не демонстрирует кадры с нового сезона. На самом деле новое видео – это нарезка из известных сцен с первого сезона с добавлением компьютерной графики. На монтаже пририсовали рождественские атрибуты, украшения и коробки с подарками. 

Таким способом создатели шоу поздравили поклонников с наступающим Рождеством. 

Создатели шоу сообщают, что во втором сезоне актеры вернутся к исполнению своих ролей:  Генри Кавилл сыграет Ведьмака, Аня Чалотра — Йеннифер, Фрейя Аллан — Цири и Джои Бейти преобразится в Лютика. Несмотря на пандемию коронавируса, съемки нового сезона продолжаются. 

Также сценаристы приоткрыли завесу тайны сюжета второго сезона. Геральт из Ривии убежден, что Йеннифер "пала в битве" при Соддене. Ведьмак находит принцессу Цириллу (или же просто Цири) и забирает ее в свой родной дом в Каэр Морхен. Короли, эльфы, люди и демоны продолжают сражаться за власть на континенте. На пути главных героев появляться еще много приключений, которые зритель сможет увидеть не раньше августа 2021 года. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что стали известны новые детали и дата выхода фильма "Дэдпул 3". 


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Источник: https://media-news.com.ua/vedmak-novogodnee-promo-2021-prazdnichnoe-katanie-na-sanyah/
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