Netflix снимут продолжение сериала "Монстр: История Джеффри Дамера" (ВИДЕО)



















Никакая детальная информация, по понятным причинам, не разглашается. На данный момент известно, лишь то, что за производство следующей части "Дамера" будут отвечать создатели первого сезона - Иэн Бреннан ("Королевы крика") и Райан Мерфи ("Американская история ужасов").

Джефри Дамер

О том, что ставший мега-кассовым сериал "Монстр: История Джеффри Дамера" (Monster: The Jeffrey Dahmer Story) получит свое продолжение стало понятно после публикации поста на официальной твиттер-страничке стримингового сервиса Netflix. Так, представители компании заявили, что мини-сериал в жанре биографической криминальной драмы обязательно получит свое продолжение.



Отмечается, что в последующих двух сезонах будут рассказаны истории других ужасных личностей, которые своими жуткими поступками оказали непоправимое влияние на общество. Будет ли какая-то связь между героями сезонов — пока не сообщается, однако уже понятно, что второй и третий сезоны станут не прямым продолжением первой истории.

Напомним, сюжет мини-сериала от Netflix под названием "Монстр: История Джеффри Дамера" (Monster: The Jeffrey Dahmer Story) повествует о Джеффри Дамере — печально известном американском серийном убийце, гомосексуалисте, некрофиле и каннибале, который лишил жизни по меньшей мере 17 человек, среди которых были и несовершеннолетние.

История охватывает период с 1960-х по 1990-е годы и рассказывает произошедшие события с точки зрения жертв маньяка. Кроме всего прочего в сериале показан непрофессионализм полиции Висконсина, которая из-за расовых предрассудков долгое время не рассматривала в роли безжалостного убийцы опрятно одетого и вежливого белого парня, что стало причиной еще большего количества жертв.

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