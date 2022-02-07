Netflix покажет украинский фильм про тяжелые 90-е

Олег Сенцов анонсировал, что стриминговая платформа Netflix выкупила права на показ его киноленты "Носорог". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает портал "Комментарии".

Netflix покажет украинский фильм. Фото из открытых источников

Украинский режиссер написал в соцсети, что его фильм "Носорог" вскоре станет доступен для подписчиков Netflix.

"Netflix приобрел права на онлайн показ "Носорога", – написал Сенцов в Facebook.

Пока деталей по трансляции фильма на Netflix нет, но известно, что кино также покажут украинцам в кинотеатрах с 17 февраля. Также авторы фильма посетят некоторые города с допремьерным показом.

Премьера фильма украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог" состоялась на Венецианском кинофестивале 10 сентября. На международном кинофестивале в Стокгольме фильм стал обладателем "Бронзового коня" в номинации — "Лучший фильм".



Кинолента "Носорог" показывает простого парня, попавшего в криминальный мир, в котором начинается его кровавый путь. А он приводит главного героя не туда, куда он планировал и ожыдал. По словам режиссера, события в фильме были взяты из реальной жизни в 90-х годах прошлого столетия, где жестокость часто была нормой.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в сети появился трейлер фильма Сенцова "Носорог" Съемки фильма проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве и завершились в декабре 2020 года. Работа над фильмом началась еще в 2012 году, однако была приостановлена из-за незаконного ареста Сенцова российскими спецслужбами в 2014 году и последующего его заключения. После освобождения режиссера в 2019 году работа над проектом была возобновлена. Фильм создан в копродукции Украины, Германии и Польши. Общий бюджет составляет 1 650 000 евро. Главную роль в картине исполнил общественный деятель, лидер организации "Самолюбие" Сергей Филимонов. В фильме также снялись Алина Зевакова, Мария Штофа, Ирина Мак, Александр Рудинский, Евгений Черников и другие.

Читайте также: "Мы гнием на обочине мира": Шендерович дал большое интервью после бегства из России (ВИДЕО)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!