Netflix назвал самые популярные сериалы и фильмы 2022 года

Крупнейший американский стриминговый сервис Netflix подвел итоги уходящего 2022 года и опубликовал сразу четыре рейтинга, в которые вошли лучшие сериалы на английском и иностранном языках, а также лучшие полнометражные фильмы на английском и иностранном языках.
Netflix/ Фото из открытых источников
Netflix также заявляет, что каждый их подписчик смотрел в среднем шесть разных жанров из представленного списка в месяц.
Стоит отметить, что в каждый рейтинг было включено по 10 лучших шоу, которые стали самыми популярными в 2022 году.
Самые популярные фильмы на иностранном языке:
- "Тролль" / "Troll";
- "На западном фронте без перемен" / "All Quiet on the Western Front";
- "Чёрный краб" / "Black Crab";
- "Из моего окна" / "Through My Window";
- "Шутки в сторону 2" / "The Takedown";
- "Любовь для взрослых" / "Loving Adults";
- "Картер" / "Carter";
- "Меня зовут Месть" / "My Name is Vendetta";
- "Не найти покоя" / "Restless";
- "Ярость" / "Furioza".
Самые популярные фильмы на английском языке:
- "Серый человек" / "The Gray Man";
- "Проект Адам" / "The Adam Project";
- "Пурпурные сердца" / "Purple Hearts";
- "Прорваться в НБА" / "Hustle";
- "Аферист из Tinder" / "The Tinder Swindler";
- "Морской монстр" / "The Sea Beast";
- "Энола Холмс 2" / "Enola Holmes 2";
- "Выпускной" / "Senior Year";
- "Человек из Торонто" / "The Man From Toronto";
- "Дневная смена" / "Day Shift".
Самые популярные сериалы на иностранном языке:
- "Мы все мертвы" / "All of Us Are Dead";
- "Необычный адвокат У Ён У" / "Extraordinary Attorney Woo";
- "Украденное сердце" / "The Marked Heart";
- "Пока деньги не разлучат нас" / "Till Money Do Us Part";
- "Элита" (5-й сезон) / "Elite";
- "Сильная жара" / "High Heat";
- "Императрица" / "The Empress";
- "Деловое предложение" / "Business Proposal";
- " Энтревиас" / "Wrong Side of the Tracks";
- "Добро пожаловать в Эдем" / "Welcome to Eden".
Самые популярные сериалы на английском языке:
- "Очень странные дела" (4-й сезон) / "Stranger Things";
- "Уэнсдэй" / "Wednesday";
- "Монстр: История Джеффри Дамера" / "DAHMER";
- "Бриджертоны" (2-й сезон) / "Bridgerton";
- "Изобретая Анну" / "Inventing Anna";
- "Озарк" (4-й сезон) / "Ozark";
- "Наблюдатель" / "The Watcher";
- "Песочный человек" / "The Sandman";
- "Академия Амбрелла" (3-й сезон) / "The Umbrella Academy";
- "Виргин Ривер" (4-й сезон) / "Virgin River".
Ранее "Комментарии" писали: Вы будете удивлены: Netflix показал трейлер "Пиноккио" от Гильермо дель Торо (ВИДЕО). Известная и многими любимая история приобретает необычное визуальное воплощение. В ноябре на официальном YouTube-канале Netflix был опубликован трейлер предстоящего кукольного фэнтезийного музыкального мультфильма от режиссеров Гильермо дель Торо и Марка Густафсона под лаконичным названием "Пиноккио" (Pinocchio).
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