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Netflix назвал самые популярные сериалы и фильмы 2022 года

Долгими вечерними вечерами, при наличии света, отличным антистрессом может стать просмотр увлекательных фильмов и сериалов, особенно если от них не хочется отрываться ни на секунду.

сегодня, 06:20
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Автор:

Анна Нестерова

Крупнейший американский стриминговый сервис Netflix подвел итоги уходящего 2022 года и опубликовал сразу четыре рейтинга, в которые вошли лучшие сериалы на английском и иностранном языках, а также лучшие полнометражные фильмы на английском и иностранном языках.

Netflix назвал самые популярные сериалы и фильмы 2022 года

Netflix/ Фото из открытых источников

Netflix также заявляет, что каждый их подписчик смотрел в среднем шесть разных жанров из представленного списка в месяц.

Стоит отметить, что в каждый рейтинг было включено по 10 лучших шоу, которые стали самыми популярными в 2022 году. 

Самые популярные фильмы на иностранном языке:

  • "Тролль" / "Troll";
  • "На западном фронте без перемен" / "All Quiet on the Western Front";
  • "Чёрный краб" / "Black Crab";
  • "Из моего окна" / "Through My Window";
  • "Шутки в сторону 2" / "The Takedown";
  • "Любовь для взрослых" / "Loving Adults";
  • "Картер" / "Carter";
  • "Меня зовут Месть" / "My Name is Vendetta";
  • "Не найти покоя" / "Restless";
  • "Ярость" / "Furioza".

Самые популярные фильмы на английском языке:

  • "Серый человек" / "The Gray Man";
  • "Проект Адам" / "The Adam Project";
  • "Пурпурные сердца" / "Purple Hearts";
  • "Прорваться в НБА" / "Hustle";
  • "Аферист из Tinder" / "The Tinder Swindler";
  • "Морской монстр" / "The Sea Beast";
  • "Энола Холмс 2" / "Enola Holmes 2";
  • "Выпускной" / "Senior Year";
  • "Человек из Торонто" / "The Man From Toronto";
  • "Дневная смена" / "Day Shift".

Самые популярные сериалы на иностранном языке:

  • "Мы все мертвы" / "All of Us Are Dead";
  • "Необычный адвокат У Ён У" / "Extraordinary Attorney Woo";
  • "Украденное сердце" / "The Marked Heart";
  • "Пока деньги не разлучат нас" / "Till Money Do Us Part";
  • "Элита" (5-й сезон) / "Elite";
  • "Сильная жара" / "High Heat";
  • "Императрица" / "The Empress";
  • "Деловое предложение" / "Business Proposal";
  • " Энтревиас" / "Wrong Side of the Tracks";
  • "Добро пожаловать в Эдем" / "Welcome to Eden".

Самые популярные сериалы на английском языке:

  • "Очень странные дела" (4-й сезон) / "Stranger Things";
  • "Уэнсдэй" / "Wednesday";
  • "Монстр: История Джеффри Дамера" / "DAHMER";
  • "Бриджертоны" (2-й сезон) / "Bridgerton";
  • "Изобретая Анну" / "Inventing Anna";
  • "Озарк" (4-й сезон) / "Ozark";
  • "Наблюдатель" / "The Watcher";
  • "Песочный человек" / "The Sandman";
  • "Академия Амбрелла" (3-й сезон) / "The Umbrella Academy";
  • "Виргин Ривер" (4-й сезон) / "Virgin River".

Ранее "Комментарии" писалиВы будете удивлены: Netflix показал трейлер "Пиноккио" от Гильермо дель Торо (ВИДЕО). Известная и многими любимая история приобретает необычное визуальное воплощение. В ноябре на официальном YouTube-канале Netflix был опубликован трейлер предстоящего кукольного фэнтезийного музыкального мультфильма от режиссеров Гильермо дель Торо и Марка Густафсона под лаконичным названием "Пиноккио" (Pinocchio).

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