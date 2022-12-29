Netflix назвал самые популярные сериалы и фильмы 2022 года

Крупнейший американский стриминговый сервис Netflix подвел итоги уходящего 2022 года и опубликовал сразу четыре рейтинга, в которые вошли лучшие сериалы на английском и иностранном языках, а также лучшие полнометражные фильмы на английском и иностранном языках.

Netflix/ Фото из открытых источников

Netflix также заявляет, что каждый их подписчик смотрел в среднем шесть разных жанров из представленного списка в месяц.



Стоит отметить, что в каждый рейтинг было включено по 10 лучших шоу, которые стали самыми популярными в 2022 году.

Самые популярные фильмы на иностранном языке:



"Тролль" / "Troll";

"На западном фронте без перемен" / "All Quiet on the Western Front";

"Чёрный краб" / "Black Crab";

"Из моего окна" / "Through My Window";

"Шутки в сторону 2" / "The Takedown";

"Любовь для взрослых" / "Loving Adults";

"Картер" / "Carter";

"Меня зовут Месть" / "My Name is Vendetta";

"Не найти покоя" / "Restless";

"Ярость" / "Furioza".

Самые популярные фильмы на английском языке:



"Серый человек" / "The Gray Man";



"Проект Адам" / "The Adam Project";



"Пурпурные сердца" / "Purple Hearts";



"Прорваться в НБА" / "Hustle";



"Аферист из Tinder" / "The Tinder Swindler";



"Морской монстр" / "The Sea Beast";



"Энола Холмс 2" / "Enola Holmes 2";



"Выпускной" / "Senior Year";



"Человек из Торонто" / "The Man From Toronto";



"Дневная смена" / "Day Shift".

Самые популярные сериалы на иностранном языке:



"Мы все мертвы" / "All of Us Are Dead";

"Необычный адвокат У Ён У" / "Extraordinary Attorney Woo";

"Украденное сердце" / "The Marked Heart";

"Пока деньги не разлучат нас" / "Till Money Do Us Part";

"Элита" (5-й сезон) / "Elite";

"Сильная жара" / "High Heat";

"Императрица" / "The Empress";

"Деловое предложение" / "Business Proposal";

" Энтревиас" / "Wrong Side of the Tracks";

"Добро пожаловать в Эдем" / "Welcome to Eden".

Самые популярные сериалы на английском языке:



"Очень странные дела" (4-й сезон) / "Stranger Things";

"Уэнсдэй" / "Wednesday";

"Монстр: История Джеффри Дамера" / "DAHMER";

"Бриджертоны" (2-й сезон) / "Bridgerton";

"Изобретая Анну" / "Inventing Anna";

"Озарк" (4-й сезон) / "Ozark";

"Наблюдатель" / "The Watcher";

"Песочный человек" / "The Sandman";

"Академия Амбрелла" (3-й сезон) / "The Umbrella Academy";

"Виргин Ривер" (4-й сезон) / "Virgin River".

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