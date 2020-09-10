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Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Netflix начал работу над 3 сезоном «Полового воспитания»
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Netflix начал работу над 3 сезоном «Полового воспитания»

Продолжение ожидается в 2021

сегодня, 19:15
Автор:

Любовь Блажко

Съемки нового сезона были запланированы на май, но перенеслись из-за карантина. Потом планировали стартовать в августе, но этому тоже не суждено было случиться. И теперь остался последний шанс: заснять лето хотя бы в сентябре. Представитель Sony Pictures Television, что продюсирует сериал вместе с Eleven Film, Уэйн Харви высказал свое мнение о нынешнем положении киноиндустрии. Он говорит, что следующие пару лет окажутся хаотичными. Потому что производство будет то запускаться, то останавливаться. И так по кругу, уверяет он. Лишь со временем наступит какой-то порядок, а пока приходится мириться с тем, что есть. Об этом пишет издание newformat.

Netflix начал работу над 3 сезоном «Полового воспитания»

Netflix начал работу над 3 сезоном «Полового воспитания». Фото: kinofilmpro.

Сериал "Половое созревание" рассказывает историю о подростке по имени Отис, который переживает непростые времена. И, чтобы как-то легче перенести развод родителей, мальчик начинает консультировать своих одноклассников на тему полового воспитания. 

Первый сезон культового сериала посмотрело более 40 миллионов человек за один месяц. После такого ошеломляющего успеха было принято решение снять и второй. На Netflix он вышел в январе 2019 года. А экранизация нового сезона ожидается уже в 2021. 




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