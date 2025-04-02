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Netflix готовит продолжение "Однажды в Голливуде" с Брэдом Питтом: что известно о фильме

Квентин Тарантино напишет сценарий для "Однажды в Голливуде 2". Дэвид Финчер станет режиссером, а Брэд Питт исполнит главную роль.

сегодня, 15:33
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Slava Kot

Компания Netflix заявила о создании продолжения легендарного фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Главную роль снова исполнит Брэд Питт, а режиссером станет Дэвид Финчер.

Netflix готовит продолжение "Однажды в Голливуде" с Брэдом Питтом: что известно о фильме

"Однажды в Голливуде". Фото из открытых источников

Как пишет Variety, главной неожиданностью стало то, что снимать вторую часть "Однажды в Голливуде" будет не Квентин Тарантино, а Дэвид Финчер, имеющий долгосрочный контракт с Netflix. Несмотря на это, Тарантино приступит к сценарию фильма.

Известно, что Брэд Питт вернется к роли каскадера Клиффа Бута, за которую получил премию "Оскар". Леонардо Ди Каприо и Марго Робби, вероятно, не появятся в продолжении "Однажды в Голливуде".

Сюжет новой картины пока держат в секрете. Однако известно, что события будут разворачиваться в 1970-х годах, что соответствует созданной атмосфере первой части "Однажды в Голливуде". Как указывает Variety, из сообщений о деталях сценария предыдущего отмененного фильма Тарантино "Кинокритик", где главный герой работал в журнале для взрослых, есть предположение, что и в этом проекте Голливуд 70-х будет показан в его наименее гламурной стороне.

Оригинальный фильм Тарантино 2019 выпустила студия Sony Pictures, но режиссер заранее предусмотрел возможность возвращения авторских прав себе. Это позволило ему передать сиквел Netflix, профинансирующий проект с бюджетом в 200 миллионов долларов.

Съемки запланированы на лето 2025 в Калифорнии.

Этот фильм станет четвертой совместной работой Дэвида Финчера и Брэда Питта после культовых "Семь", "Бойцовского клуба" и "Загадочной истории Бенджамина Баттона".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что назван лучший фильм десятилетия по версии Квентина Тарантино.

Также "Комментарии" писали, что Тарантино неожиданно оценил провальное продолжение "Джокера".



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Источник: https://variety.com/2025/film/news/david-fincher-direct-once-upon-a-time-in-hollywood-sequel-1236354356/
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