Не только "Один дома": лучшие фильмы на новогодние праздники

Рождество и Новый год это отличная возможность провести время с семьей и друзьями за просмотром любимых фильмов. На протяжении многих лет мы традиционно наблюдаем за приключениями Кевина из фильма "Один дома", однако в мире кино есть еще несколько лент стоящих для просмотра на новогодние праздники.

Лучшие фильмы на Новый год и Рождество

Портал "Комментарии" подготовил подборку лучших новогодних и рождественских фильмов и анимационных лент.



Реальная любовь (реж. Ричард Кертис, 2003 год)





Режиссерский дебют Ричарда Кертиса, который писал сценарии к таким известным фильмам как "Четыре свадьбы и одни похороны" и "Дневник Бриджит Джонс". В фильме "Реальная любовь" ему удалось создать приятную рождественскую картину с запутанным сюжетом из 10 историй о любви, происходящих в Лондоне. Культовый фильм состоит из звезд мирового уровня: Эмма Томпсон, Алан Рикман, Лиам Нисон, Колин Ферт и Хью Грант.

Как Гринч похитил Рождество (реж. Рон Ховард, 2000 год)





"Как Гринч похитил Рождество" – это еще одна классика списка лучших новогодних фильмов. Лента была снята по мотивам известного детского романа Теодора Гейзеля. Фильм рассказывает историю злобного зеленого существа, желающего испортить всем Рождество. Главную роль культовой постановки исполнил Джим Кэрри.

Холодное сердце (реж. Крис Бак, Дженнифер Ли, 2013)





Первая анимация в списке лучших фильмов на новогодние праздники. Анимационная лента "Холодное сердце" сразу стала кассовым хитом, а судьба принцесс Анны и Эльзы заставила влюбить в себя миллионы поклонников во всем мире. Кроме того, есть вторая часть, которая также будет интересна просмотру.

Рождественская история (реж. Роберт Земекис, 2009)





Еще одна анимация, основанная на классическом рассказе Чарльза Диккенса. В ней мы знакомимся с Эбенезером Скруджем, который не только не любит людей, но и считает Рождество самым плохим днем в году. При создании "Рождественской истории" были использованы новейшие технологические достижения, которые позволили героям мультипликационной ленты получить лица озвучивающих актеров: Джима Керри и Гарри Олдмана.

Клаус (реж. Серхио Паблос, 2019)





Одна из самых современных картин в рейтинге лучших новогодних фильмов. "Клаус" – это сентиментальный, эмоциональный и веселый фильм для всей семьи. Этот новогодний семейный фильм рассказывает об эгоистическом почтальоне и одиноком производителе игрушек, которые завязывают невероятную дружбу, даря радость жителям морозного и темного города.

Эльф (реж. Джон Фавро, 2003)





"Эльф" – это абсолютная рождественская классика. Паренек из детского приюта заползает в мешок Санта-Клауса и попадает на Северный полюс, где его усыновляет один из эльфов. Когда он вырастает, он вынужден покинуть резиденцию Санты и отправляется в Нью-Йорк на поиски своего родного отца.

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