Назван сериал, который возглавил рейтинг HBO Max

Стриминговый сервис HBO Max, который был запущен в конце мая 2020 года, назвал свой самый популярный сериал. Им оказался культовый ситком "Друзья". Такую информацию предоставило издание Deadline.

Рейтинг самых популярных кинопроектов HBO Max возглавил телевизионный сериал "Друзья", выходивший с 1994 по 2004 год. Второе место досталось новому проекту - сериалу "Личная жизнь", выпущенном в 2020 году.

Отметим, что компания WarnerMedia, которой принадлежит сервис, планировала запустить его в конце мая, представив специальный выпуск "Друзей", который бы вновь объединил исполнителей главных ролей в знаменитом шоу. Все они подписали соответствующие контракты, предполагающие выплату рекордных гонораров. Однако съемки не состоялись из-за вспышки коронавируса нового типа.

Также стало известно, что более 30 миллионов абонентов телеканала HBO не воспользовались возможностью бесплатной подписки на новый потоковый сервис. Отчасти поэтому его стартовый результат оказался весьма скромным. За первый месяц с момента запуска у него оказалось всего 4,1 миллиона подписчиков - значительно меньше, чем у конкурентов. Тем не менее, руководство компании уверяет инвесторов, что запланированный результат в 50 миллионов абонентов к 2025 году будет достигнут.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что фанатов "Друзей" пригласили на съемки спецвыпуска сериала.

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