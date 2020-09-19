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Назван актер, который может заменить Крейга в роли Джеймса Бонда

Преемником Крейга может стать Том Харди

сегодня, 21:58
Автор:

Владимир Лавский

Голливудский актер Том Харди может стать следующим Джеймсом Бондом после того, как Дэниэл Крейг покинет франшизу. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на собственные источники. 

Назван актер, который может заменить Крейга в роли Джеймса Бонда

По данным издания, Крейг после работы над картиной "Нет времени умирать" больше не будет сниматься в известной франшизе. Данный фильм станет для него пятым в образе Джеймса Бонда. 

Том Харди - английский актер. Общественности -летний артист известен благодаря фильмам "Легенда", "Веном", "Темный рыцарь", "Дюнкерк" и не только. В активе Харди одна премия "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Выживший".

Ранее "Комментарии" сообщали, что вышел трейлер фантастического фильма "Грань времени". 

Режиссерами проекта выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые работали вместе над фильмами "Ломка" и "Весна". Съемки фильма проходили в Новом Орлеане (Луизиана). 

Сюжет киноленты рассказывает о двух фельдшерах - Стиве и Деннисе, которые столкнулись с серией ужасных смертей, вызванных новым видом синтетических наркотиков. Новое вещество способно менять восприятие реальности и времени.


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