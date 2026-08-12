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Настоящий финал "Ганнибала": изменения в экранизации культового романа

ВНИМАНИЕ, СПОЙЛЕРЫ! Экранизация Ридли Скотта существенно изменила финал романа Томаса Харриса. Рассказываем о главных отличиях в судьбе Ганнибала Лектера и Кларисы Старлинг в книге и кино.

12 августа 2026, 14:07
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Сергій Кречмаровський

Фильм "Ганнибал" 2001 года с Энтони Хопкинсом и Джулианной Мур стал кассовым хитом, однако финал фильма кардинально отличается от развязки оригинального романа Томаса Харриса. Автор книги подготовил для персонажей гораздо более сложный и противоречивый финал, который создатели киноадаптации решили переписать.

Настоящий финал "Ганнибала": изменения в экранизации культового романа

Энтони Хопкинс сыграл роль Ганнибала Лектера в культовом триллере / Фото: Oliver Mark / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 (кадрировано)

Внимание: материал содержит подробные спойлеры к книге и фильму.

Главные отличия между книгой и фильмом

  • Судьба Клариссы Старлинг: В концовке фильма Кларисса остается на стороне закона и приковывает руку Лектера наручниками, после чего Ганнибал отрубает себе кисть, чтобы сбежать. В книге отношения персонажей развиваются иначе: после сложного психологического воздействия и использования веществ Кларисса принимает Лектера. В эпилоге романа они уже три года живут вместе как пара в Буэнос-Айресе.

  • Сцена с Полом Крендлером: В книге Лектер проводит трепанацию чиновнику Полу Крендлеру, накачивает его анальгетиками и заставляет есть запеченный мозг, при этом Кларисса также пробует это блюдо. В фильме Старлинг с ужасом наблюдает за действом, а в финальной сцене в самолете Лектер угощает кусочком мозга мальчика-пассажира.

  • Отказ Джоди Фостер: Актриса, получившая "Оскар" за роль Старлинг в "Молчании ягнят", отказалась от съемок в продолжении. Среди причин она называла плотный график, а также отмечала, что новая история, по ее мнению, предает моральные ориентиры героини, так полюбившиеся зрители.

  • Жертвенность Лектера в кино: В фильме Ганнибал отрубает руку себе, чтобы не причинить вреда Клариссе и освободиться от наручников. Создатели ленты решили сохранить романтично-защитную линию персонажа по отношению к Старлинг, избежав ее превращения в его спутницу.

Благодаря этим изменениям экранизация сохранила формат классического триллера о противостоянии агента ФБР и преступника, в то время как роман Томаса Харриса остался глубоким исследованием человеческой психологии и границ нравственности двух героев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал об ужасе в метро: почему Британия срочно запрещает плакат к новому фильму "Мумия".



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