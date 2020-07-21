Создателей «Очень странных дел» обвинили в плагиате

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Создатели популярного научно-фантастического сериала "Очень странные дела" снова оказались в центре скандала. Компания Irish Rover Entertainment. утверждает, что авторы украли идею киноленты из пьесы "Тотем". Об этом сообщает издание The Wrap.

На американских режиссеров Мэтта и Росса Дафферов, а также на стриминговую платформу Netflix, которая запустила сериал "Очень странные дела", подали в суд. Их обвиняют в плагиате, в частности, отмечают, что сюжет киноленты, персонажи, а также место действия и концепт-арты были украдены из проекта "Тотем", над которым работали Джеффри Кеннеди и Аарон Симс. Но позже кинопродюсер Аарон Симс начал сотрудничать с Netflix и как раз работал над фантастическим сериалом. Это и послужило поводом для обвинения.

Известно, что в "Тотеме" главной героиней также является девочка, у которой есть необычные способностями и вместе с друзьями она открывает портал в другой мир. Однако, юристы стриминговой платформы опровергают подобные обвинения, заявив, что сюжет сериала был полностью придуман братьями Дафферами, а создатель пьесы просто ищет способ заработать денег.

К слову, авторов "Очень странных дел" не первый раз обвиняют в "краже". Сценарист Чарли Кесслер также утверждал, что режиссеры украли его идею, но позже отозвал свой иск.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, о чем будет сюжет четвертого сезона "Очень странных дел".





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