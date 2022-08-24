Лучшие украинские фильмы, которые стоит посмотреть в День Независимости



















Украинский кинематограф богат разнообразными жанрами, поэтому каждый может найти интересный фильм для себя, который непременно приятно будет пересмотреть в День Независимости Украины. А мы предлагаем вам подборку из ТОП 5 фильмов, которые стоит посмотреть в День Независимости.

Українськие фильмы ко Дню Независимости (фото из открытых источников)

"Киборги. Герои не умирают"



Военная драма 2017 года снята украинским режиссером крымскотатарского происхождения Ахтемом Сеитаблаевым. Сюжет рассказывает о героических украинских военных под руководством их командира с позывным "Серпень", которые вопреки смертельной опасности принимают бой возле Донецкого аэропорта, за что и получили имя "Киборги".

"Дикое поле"



Фильм снят по книге "Ворошиловград" культового украинского писателя Сергея Жадана. Режиссерское кресло занял Ярослав Лодыгин. Сюжет этой драматической ленты в жанре истерн разворачивается вокруг Германа, вынужденного ехать на Донбасс в поисках пропавшего брата. Приехав в родной городок, он унаследовал бензоколонку и начинает конфликтовать с местными бандитами, которые вероятно и убили брата Германа.

"Захар Беркут"



Это современная интерпретация повести Ивана Франко, вышедшей в свет в 2019 году. В этом историческом экшене монголы продвигаются все дальше на запад и наталкиваются на небольшой украинский горный поселок, который сопротивляется захватчикам. Интересен тот факт, что большинство главных ролей сыграли не украинские актеры. Роль Захара Беркута досталась Роберту Патрику, более известному как антагонист Терминатора.

"Атлантида"



Антиутопическая драма, снятая Валентином Васяновичем в 2019 году. События развиваются в скором будущем, а именно в 2025 году, примерно год после окончания российско-украинской войны. Фильм поднимает трудные вопросы об оккупированных территориях, людях, окружающей среде. Интересно то, что большинство ролей исполнили настоящие военные или волонтеры.

"Наши Котики"



Сатирическая комедия режиссера Владимира Тихого, которую продюсировали Ульяна и Марко Супрун. История описывает начало российско-украинской войны 2014 года, когда в зоне АТО несколько добровольцев без реального опыта боевых действий противостоят российскому отряду боевиков.





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