Лучшие романтические фильмы, которые стоит посмотреть в День святого Валентина

Романтические драмы и романтические комедии, которые чаще называют ромкомами, составляют список 10 лучших фильмов, которые стоит посмотреть на День святого Валентина.

День святого Валентина - фото из открытых источников

1. "Тетрадь" (2004)

"Тетрадь" — классическая история любви, которая доводит до слез даже после 100-го просмотра. Ной влюблен в Элли с первого взгляда, и даже после того, как они на несколько лет разводятся, судьба сводит их вместе на всю жизнь. У них есть страстное, увлекательное влечение друг к другу, которое большинство людей не чувствуют всю жизнь.

2. "Прогулка на память" (2002)

Джейми Салливан (Мэнди Мур) и Лэндон Картер (Шейн Вест), преодолевающие препятствия, связанные с суждением сверстников, неодобрением родителей и состоянием здоровья, чтобы быть вместе. Беспокойный и, казалось бы, плохой парень влюбляется в девушку. Закон привлечения противоположностей вступает в действие в фильме.

3. "10 вещей, которые я в тебе ненавижу" (1999)

Этот релиз 1999 года может показаться чуть-чуть старой школы, но его остроумный юмор, переплетенный моментами чрезвычайной романтики, является приятным сочетанием. В самом конце фильма, после того, как испытания и беды разлучили главных героев, героиня декламирует оригинальное стихотворение, вдохновившее на название фильма. Она признается в своих чувствах любви-ненависти к парню и оставляет всех нас с разбитыми сердцем.

4. "Предложение" (2009)

В этом комедийном фильме Баллок играет Маргарет Тейт, и она принимает отчаянные меры, чтобы не потерять работу своей мечты. Она доходит до того, что заставляет своего секретаря/помощника Эндрю Пакстона (Райан Рейнольдс) жениться на ней.

5. "Титаник" (1997)

Главная героиня устала от гламура своей повседневной жизни и жаждет чего-то попроще. Она находит именно это, когда влюбляется в Джека, который отвержен и пытается свести концы с концами. Для такого длинного фильма их отношения довольно кратки. Во многом их история отношений напоминает "Ромео и Джульетту". Это грустно, но красиво.

6. "50 первых свиданий" (2004)

Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер – эта невероятная пара влюбляется снова и снова. Сэндлер играет милого и терпеливого парня, который неустанно ухаживает за Люси, страдающей от потери памяти.

7. "Последняя песня" (2010)

В главных ролях Майли Сайрус и Лиам Хемсворт. Сайрус известна как Ронни, – сдержанный подросток, который сейчас живет со своим отцом в Джорджии. Тот факт, что эта история вращается вокруг пляжного города, делает ее полной приключений, а беспокойные отношения Ронни с ее папой также добавляют еще один слой к не очень типичной истории любви. Уилла изображает Хемсворт, и он терпеливо работает над тем, чтобы завоевать Ронни после плохой первой встречи. Двое переживают взлеты и падения в своих отношениях.

8. "Безопасное убежище" (2013)

В фильме есть таинственное и темное начало, и мы медленно выясняем подробности прошлого главной героини Кэти на протяжении сюжета. После потери жены герой Алекс не имел никакого отношения, пока Кэти не появилась в городе. Двое находят утешение и утешение друг с другом, по крайней мере на время. В общем, это более романтическая драма, с множеством предысторий, а также с некоторыми удивительными поворотами.

9. "Счастливчик" (2012)

После того, как морской пехотинец Логан Тибо (Зак Эфрон) находит фотографию девушки, упущенной погибшим солдатом, он решает найти загадочную девушку и поблагодарить ее. Эти двое влюбляются, но на этом пути сталкиваются с некоторыми препятствиями. У Бет (Тейлор Шиллинг) сложные отношения со своим бывшим мужем, полицейским в городе. Он создает много проблем для Бет и Логана, но их любовь побеждает. Есть несколько небольших шокирующих моментов, но в большинстве своем это фильм, за которым можно легко следить и угадать, что будет дальше.

10. "Умеешь ли ты хранить тайну?" (2019)

Главных героев Эмму Корриган и Джека Харпера играют актриса Александра Даддарио и актер Тайлер Хеклин. Главная героиня раскрывает свои глубокие тайны мужчине, сидящему рядом с ней на рейсе из Колорадо, Джеку Харперу, а позже узнает, что он – генеральный директор компании, в которой она работает. Джек завораживает не только благодаря своей корпоративной власти, но и благодаря своему великолепному телосложению и волшебной личности. Он сватается к Эмме, ведь никто никогда не был так открыт к нему, как она. Они переживают небольшие ссоры, прежде чем наконец находят компромисс в своих отношениях.

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