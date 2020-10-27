Лучшие фильмы-антиутопии, которые заставят каждого задуматься

Кто-то любит посмотреть в свое свободное время очередную комедию, а кому-то нужно узнать всевозможные варианты того, что может в будущем произойти с человечеством. Как бы там ни было, мы подготовили для вас подборку кинолент, которые точно не оставят равнодушными, передает издание lux.

Лучшие фильмы-антиутопии. Фото: unsplash

На первом месте оказался испанский научно-фантастический фильм с элементами ужасов и триллера 2019 года "Платформа". Картина раскрывает вопрос общественной ответственности и солидарности, потому как в ней рассказывается о заключенных, которых разделили на определенные классы.

Кинолента "V значит Вендетта" затрагивает вопрос диктатуры и показывает наглядный пример того, как власть может сосредотачиваться в руках всего одного человека.

А вот на третьем месте оказался фильм под названием "Облачный атлас". Его режиссер хотел показать, насколько все в этом мире взаимосвязано, и как один человек может зависеть от другого.

• "Платформа" ("El hoyo"), 2019 год;

• "V значит Вендетта" ("V for Vendetta"), 2005 год;

• "Облачный атлас" ("Cloud Atlas"), 2012 год;

• "Особое мнение" ("The Minority Report"), 2002 год;

• "Водный мир" ("Waterworld"), 1995 год;

• "Остров" ("The Island"), 2005 год;

• "Вспомнить все" ("Total Recall"), 1990 год;

• "Эквилибриум" ("Equilibrium"), 2002 год;

• "Лобстер" ("The Lobster"), 2015 год;

• "12 обезьян" ("12 Monkeys"), 1995 год;

• "Гаттака" ("Gattaca"), 1997 год;

• "Бразилия" ("Brazil"), 1985 год;

• "Бегущий по лезвию" ("Blade Runner"), 1982 год;

• "Тайна 7 сестер" ("Seven Sisters"), 2017 год;

• "Первом игроку приготовиться" ("Ready Player One"), 2018 год;

• "Судья Дредд" ("Judge Dredd"), 1995 год;

• "Патруль времени" ("Predestination"), 2014 год;

• "Потрошители" ("Repo Men"), 2010 год.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ТОП-10 осенних фильмов.



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