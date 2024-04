Лидеры просмотров: Топ-8 самых популярных видео на YouTube

YouTube продолжает оставаться крупнейшей видеоплатформой мира, где каждую минуту загружаются сотни часов видео. Среди этого бескрайнего моря контента, некоторые видео выделяются своей уникальной способностью привлекать миллионы просмотров. Давайте рассмотрим восемь самых просматриваемых видео на платформе, которые привлекли внимание аудитории по всему миру.

Самые просматриваемые ролики на youtube

"Baby Shark Dance" от Pinkfong Kids' Songs & Stories

С детской песенкой "Baby Shark Dance", которая стала вирусной, этот клип стал самым просматриваемым видео на YouTube, собрав более 14 миллиардов просмотров. Видео, содержащее простую мелодию и запоминающийся танец, стало культурным феноменом среди детей по всему миру.





"Despacito" от Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

Песня "Despacito" буквально взорвала интернет в 2017 году, став не только музыкальным хитом, но и видео с более чем 8.3 миллиардами просмотров. Этот трек, сочетающий в себе латиноамериканские ритмы и карибский темп, укрепил своё положение в музыкальной истории.





"Johny Johny Yes Papa" от LooLoo Kids

Детская песенка "Johny Johny Yes Papa" набрала популярность благодаря своему ритмичному содержанию и простому сюжету. С более чем 6 миллиардами просмотров, это видео продолжает радовать детей, представляя классическую ситуацию детской непослушности.





"Shape of You" от Ed Sheeran

С момента своего выпуска в 2017 году, "Shape of You" Эда Ширана привлекло огромное количество зрителей, достигнув отметки в 5.6 миллиарда просмотров. Эта песня стала мировым хитом, завоевав топы чартов в десятках стран.





"See You Again" от Wiz Khalifa ft. Charlie Puth

Песня "See You Again", записанная для саундтрека к фильму "Форсаж 7", была посвящена памяти актера Пола Уокера. Видео набрало более 5.5 миллиардов просмотров, став гимном памяти и дружбы.





"Bath Song" от Cocomelon — Nursery Rhymes

"Bath Song" от Cocomelon стал одним из самых популярных детских видео на YouTube с более чем 5.2 миллиарда просмотров. Этот клип с простыми и весёлыми рифмами помогает родителям в привычной процедуре купания.





"Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm" от Miroshka TV

Образовательное видео о цветах с использованием цветных яиц собрало более 4.5 миллиардов просмотров, предоставляя детям занимательный способ изучения цветов.





"Masha and the Bear – Recipe for Disaster" от Get Movies

Эпизод "Рецепт беды" из популярного российского мультфильма "Маша и Медведь" набрал свыше 4.4 миллиарда просмотров. Этот мультфильм стал известен не только в России, но и за рубежом, завоевывая сердца миллионов.





Эти видео демонстрируют разнообразие контента на YouTube, от музыкальных клипов до детских песенок и образовательных программ. Они не только развлекают, но и создают культурные и образовательные мосты между странами и континентами, подчеркивая универсальный характер платформы YouTube в современном цифровом мире.