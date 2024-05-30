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Личная жизнь актеров "Бриджертонов": романтика за кулисами

Возвращение королей романтики: "Бриджертоны" снова на экранах

сегодня, 11:50
Автор:
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Черновалова Кристина
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После трехлетнего перерыва знаменитый сериал "Бриджертоны" готов вновь покорить аудиторию. Первые эпизоды третьего сезона уже доступны на стриминговой платформе Netflix. 

Личная жизнь актеров "Бриджертонов": романтика за кулисами

Все, что нужно знать про актеров из сериала

Мир "Бриджертонов", популярного исторического драматического сериала, основанного на серии романов Джулии Куинн, продолжает захватывать воображение миллионов. С первого сезона, который стал хитом с момента его релиза в 2020 году, зрители следили за увлекательными и романтичными приключениями семейства Бриджертон. Возвращение сериала в 2024 году стало одним из самых ожидаемых событий в мире кино.

Личная жизнь актеров столь же яркая, как и их экранные персонажи

Фиби Дайневор, олицетворяющая Дафну Бриджертон, в последние годы стала настоящей звездой. Она не только завоевала сердца поклонников своим актерским мастерством, но и привлекла внимание своей личной жизнью. Фиби связывают романтические отношения с Камероном Фуллером, известным не только как актер, но и как успешный блогер. Их отношения, начавшиеся весной 2023 года, вызывали множество обсуждений, особенно после того, как пару видели вместе на Уимблдоне.

Личная жизнь актеров ”Бриджертонов”: романтика за кулисами - фото 2

Джонатан Бейли, который играет Энтони Бриджертона, также привлек внимание своими откровениями о личной жизни. В отличие от своего персонажа, который долгое время сопротивлялся счастью, Джонатан нашел свою любовь и открыто говорит о своих отношениях, хотя и предпочитает сохранять имена в тайне, дорожа личной приватностью.

Личная жизнь актеров ”Бриджертонов”: романтика за кулисами - фото 3

Люк Томпсон, воплощающий на экране Бенедикта Бриджертона, также оказался в центре внимания. Его возможные романтические отношения с коллегой по съемочной площадке, Гарриет Кейнс, которая играет Филиппу Фезерингтон, вызвали живой интерес у поклонников. Несмотря на официальные заявления о дружбе, между актерами чувствуется особая химия.

Личная жизнь актеров ”Бриджертонов”: романтика за кулисами - фото 4

Люк Ньютон, известный своей ролью Колина Бриджертона, также не остается в стороне от общественного внимания. Персонаж Ньютона известен своими романтическими перипетиями, и, похоже, что в жизни актера происходит нечто похожее. В последнее время появилось множество слухов о его отношениях с Николой Кохлан, которая играет Пенелопу Фезерингтон. Хотя их отношения официально описываются как дружеские, Никола подлила масла в огонь, упомянув о "очень особенной связи" с Люком, что только разжигает интерес поклонников к их взаимодействию вне кадра.

Личная жизнь актеров ”Бриджертонов”: романтика за кулисами - фото 5

Возвращение "Бриджертонов" на экраны не просто важное событие для фанатов сериала. Это напоминание о том, как искусство может отражать и вдохновлять жизнь, а истории, рассказанные на экране, могут найти отголоски в реальных чувствах и отношениях. Сохраняя уникальное сочетание драм



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Источник: https://lifestyle.24tv.ua/love/ru/bridzhertony-3-sezon-vozvrashhaetsja-v-mae-kak-slozhilas-lichnaja-zhizn-akterov-love_n2554495
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