Леонардо Ди Каприо лишили главной роли в новом фильме

Известный актер, звезда фильмов "Титаник" и "Однажды…в Голливуде" Леонардо Ди Каприо должен был сыграть главную роль в новой киноленте Мартина Скорсезе. Однако, согласно данным источника, знаменитость заменили другим актером.

Леонардо Ди Каприо / фото: Legion-Media

Сообщается, что 46-летний Леонардо Ди Каприо в новом триллере "Убийцы цветочной луны" должен был перевоплотиться в агента ФБР, который расследует убийства коренных американце — племени осейджей, разбогатевших в 1920-х годах на продаже запасов нефти. Но внезапно главную роль отдали второму актеру — Джесси Племонсом, известного зрителям по таким картинам, как "Во все тяжкие", "Ночные игры", "Ирландец" и других.

Причина такой замены точно неизвестна, но согласно данным инсайдера, голливудский красавчик Леонардо Ди Каприо не смог найти общий язык со сценаристом киноленты Эриком Ротом. Но из фильма звезда "Титаника" не ушел, он сыграет в нем роль второго плана.

Известно, что новый триллер Мартина Скорсезе снят по книге-детективу Дэвида Гранна "Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь". Премьера киноленты запланирована на 2022 год, ее бюджет составит 200 млн долларов.

Напомним, в апреле 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, голливудские актеры Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро запустили челлендж для сбора средств на борьбу с COVID-19. По словам знаменитостей, победитель конкурса получит шанс на участие в съемках нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо подписал контракт с компанией Apple о совместном производстве фильмов и телешоу.

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