15 сериалов Netflix, которые стоит посмотреть каждому

"Комментарии" со ссылкой на издание Esquire рассказывают о 15 интересных сериалах от Netflix, которые стоит посмотреть каждому.

Netflix – фото из открытых источников

"Корона" / The Crown





Этот сериал подходит только для продуманного просмотра и захватывает внимание зрителей с первой минуты. В первых двух сезонах можно увидеть, каковы были ранние годы правления королевы Елизаветы II: как она строила разговоры с Уинстоном Черчиллем, боролась со сложностями в браке, встречала в Букингемском дворце семью Кеннеди и многое другое. В сериале всего три сезона, в которых также есть история жизни Маргарет Тэтчер и принцессы Дианы.

"Охотник за разумом" / Mindhunter





Сериал основан на книге Джона Дугласа, который когда-то был агентом ФБР и первым стал создавать профили преступников, пытаясь благодаря этому предсказать их действия. Сериал уделяет основное внимание именно развитию характеров персонажей, среди которых многие известные серийные преступники того времени. Сериал снят на основе общения с психопатами-преступниками.

"Очень странные дела" / Stranger Things





Сюжет невероятно увлекателен и достаточно атмосферно показывает культуру 1980-х. События происходят в городе Хоукинс, штат Индиана, где однажды неожиданно исчезает мальчик. Семья мальчика и его друзья начинают поиски, во время которых нечаянно разгадывают очень загадочную и мрачную историю, в которой вовлечены правительства нескольких государств, мистические чудовища и девочка с необычайными способностями.

"Черное зеркало" / Black Mirror





Этот сериал считается одним из лучших научно-фантастических сериалов, в котором продемонстрированы исследования современного общества и влияние технологий на людей. Сеиал полностью отражает на ярких примерах, по каким принципам сейчас живет общество и управляет нашими решениями. Каждый человек в этом сериале может увидеть свое отражение.

"Наркос"





Авторам сериала удалось очень ярко продемонстрировать не только жизнь известнейшего в мире наркобарона Пабло Эскобара, но и воссоздать атмосферу Колумбии 1970-80-х годов, людскую нищету, страх общества перед "кокаиновым королем". Автор сериала ушел от освещения биографических фактов и не зацикливался на личности Эскобара, продемонстрировав в фильме немало крови, испанского языка и культуры тех времен.

"Мастер на все руки" / Master of None





Сериал с ноткой юмора о том, как актер из Индии пытается построить карьеру в Нью-Йорке и проводит время со своими друзьями. Хотя в сериале немало юмора, авторы все равно поднимают серьезные темы, избегая морализации и демонстрируя их на близком всем бытовом уровне.

"Оранжевый – хит сезона" / Orange Is the New Black





Сериал показывает жизнь в женской тюрьме. Рассказ строится по сюжету автобиографической книги Пайпер Керман. Сериал начинается с того, что женщина оказывается за решеткой из-за необдуманных поступков своей молодости, и уже в тюрьме заново открывается для самой себя. В сериале поднимаются проблемы сексуальных, межрасовых и религиозных отношений.

"Лошадь БоДжек" / BoJack Horseman





В сериале показывают мир, населенный антропоморфными животными и людьми, и жизнь лошади БоДжека – бывшей звезды известного ситкома Horsin' Around. Главный герой переживает кризис среднего возраста и пытается отчаянно вернуть себе былую славу. Сериал наполнен юмором и злободневными шутками, однако в то же время затрагивает такие злободневные темы, как наркомания, алкоголизм и депрессия.

"Блеск" / GLOW





Сериал рассказывает о женщинах-рестлерах, ставших популярными в Америке в 1980-х. Netflix возродил эту историю, использовав известные образы тех времен. Главная героиня сериала – безработная актриса Рут Уайлдер, измученная своей жизнью и потому решающая сняться в сериале о женщинах-рестлерах. В попытках поднять рейтинги шоу, участницы заводят дружбу, любовь, переживают ссоры и разводятся.

"Карточный домик"





Американский политико-драматический сериал рассказывает об амбициозном американском чиновнике Фрэнке Андервуде, который в обмен на обещание сделать его Государственным секретарем США помогает Гаррету Уокеру стать президентом США, однако после выборов Андервуд остается обманутым и не получает желаемой должности. Сериал насыщен неожиданными поворотами и великолепной актерской игрой.

"Американский вандал" / American Vandal





Сериал подойдет только тем, кого не пугает чрезмерная пошлость и большое количество нецензурной лексики. Сериал рассказывает об ужасном акте вандализма в американской школе, где кто-нибудь нарисовал непристойные рисунки на автомобилях на школьной парковке. Учащиеся приступают к собственному расследованию, пытаясь оправдать своего друга и найти виновного.

"Дорогие белые" / Dear White People





Сериал демонстрирует проблемы четырех чернокожих студентов, с которыми они сталкиваются в своем университете, где все преимущественно белые. Однако сериал освещает и более глубокие проблемы, чем расовый вопрос. Сериал демонстрирует, как молодые люди в условиях постоянных издевательств пытаются найти свое предназначение.



"Она же Грейс" / Alias ​​Grace





Сериал, основанный на реальных событиях, рассказывает историю 16-летней служанки Грейс Маркс, которую эмигрировали из Ирландии из-за обвинений. увачення у вбивстві свого роботодавця та його гувернантки. Дівчина відбуває довічне ув'язнення у невеликому містечку, проте з часом її через зразкову поведінку переводять служити в будинку голови тюрми. Врешті-решт дівчина настільки всіх зачаровує, що навіть отримує шанс на помилування.

"Кінець цього ***ного світу" / The End of the F***ing World





Серіал розповідає про проблемних британських підлітків. Хлопець впевнений, що він психопат, а дівчина переконала себе, що ненавидить всіх довкола. Разом їх звела цілковита байдужість до навколишнього світу, і намагаючись знайти хоч якийсь сенс в житті, підлітки вирушають назустріч пригодам.

"Озарк"





Серіал демонструє життя скромного бухгалтера, який одного дня подається в наркобізнес. Головний герой навіть опиняється на межі між життям і смертю, проте завдяки дивовижному спокою та самовладнанню знаходить вихід із ситуації. Врешті-решт чоловік змушений відмивати мільйони, захищаючи своє життя і життя своєї сім'ї.

Как сообщали ранее "Комментарии", кинокритики не могут решить: гениальный новый фильм из Леонардо ди Каприо или все же примитивный.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!