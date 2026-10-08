15 сериалов, которые зрители обожали, но их финалы все испортили

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Сергій Кречмаровський
Даже отличный сериал может оставить после себя неприятное послевкусие, если его создатели неудачно завершают историю. Пользователи Reddit назвали популярные шоу, которые, по их мнению, потеряли часть своего наследия из-за слабых последних сезонов или финальных эпизодов. BuzzFeed собрал 24 таких примера, а мы выбрали 15 из них.
Популярные сериалы с неудачными финалами разочаровали зрителей. Фото: Frank_Rietsch / Pixabay
Среди упомянутых сериалов — "Пацаны", "Очень странные дела", "Бесстыжие", "Йеллоустоун" и "Карточный домик". Зрители критиковали последние сезоны за слабый сюжет, лишние сюжетные линии и отсутствие убедительной точки в истории.
Отдельно досталось "Убивая Еву". По словам одного из пользователей, сериал постепенно утрачивал качество, но финальный эпизод окончательно испортил впечатление. Не обошли вниманием и "Мерлина" — его завершение назвали поспешным и слишком грустным для истории, которую зрители любили в течение пяти сезонов.
В список также попали "Побег", "Ходячие мертвецы", "Очарованные", "Декстер", "Человек в высоком замке", "Манифест", "Звездный крейсер "Галактика" и "Сотня" В некоторых случаях претензии касались не только последней серии, а и нескольких финальных сезонов.
Например, финал "Ходячих мертвецов" часть зрителей восприняла как подготовку к многочисленным спин-оффам вместо завершения основной истории. А "Декстер", по мнению одного из пользователей, мог остаться среди любимых сериалов, если бы завершился гораздо раньше.
Еще один пример – "Сотня". Зрители считали, что сериал обладал потенциалом стать одним из лучших шоу о выживании, но впоследствии его сюжет отошел от сильной концепции первых сезонов.
В конце концов, даже самый популярный сериал не застрахован от неудачного завершения. Именно финал часто определяет, с каким впечатлением зрители будут вспоминать всю историю.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что Сильвестр Сталлоне признался, каким стал после успеха "Рокки"