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10 вещей в раздражающих фильмах, ведь люди этого не делают на самом деле

Раздражало ли вас, когда люди в кино делают то, чего вы бы почти никогда не сделали в реальной жизни? Неестественно чистят зубы, отбиваются от сотни злодеев или маньяки, которые постоянно догоняют свою жертву.

сегодня, 19:05
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Автор:

Slava Kot

Наверное, каждый при просмотре фильмов или сериалов замечал странные вещи, которые настоящие люди не делают в реальной жизни. Подборку с десятью такими комментариями собрало сообщество BuzzFeed.

10 вещей в раздражающих фильмах, ведь люди этого не делают на самом деле

Кадр из фильма "Никто"

 

Фальшивые вещи, часто происходящие в фильмах, однако настоящие люди этого не делают в реальной жизни:

1. Когда два персонажа отходят, чтобы поговорить наедине на расстоянии одного метра от группы, и удивительным образом их никто не слышит, даже если они говорят очень громко.

2. Девушки, которые засыпают с макияжем на лице, а затем просыпаются без вымащенной косметикой подушкой или размазанного макияжа.

3. Двадцать злодеев с пулеметами не могут попасть в героя, убивающего их один за другим своим пистолетом.

4. Просто типичные заказы еды и напитков в фильмах. "Я выпью кофе/пиво/кусок пирога". И, конечно, его подают в считанные секунды.

5. Убийца на прогулке всегда успевает догнать бегущую жертву.

10 вещей в раздражающих фильмах, ведь люди этого не делают на самом деле - фото 2

6. Когда герою приходится отбиваться от орды нападающих, они всегда атакуют по одному, словно ждут своей очереди, чтобы получить пинков.

7. Я никогда не видел реалистической сцены чистки зубов, где пена заполняет рот. Они никогда не полощут рот – просто быстро плюют и готово! Я никогда не видел никого, кто аккуратно чистит зубы в реальной жизни.

8. Когда они пьют в баре, бармен совершенно спокойно оставляет бутылку с выпивкой там, чтобы клиент мог налить себе самостоятельно и потом выпить всю бутылку.

9. Все просто открывают дверь вместо того, чтобы спросить, кто это.

10 . После секса простыня, которая закрывает женскую грудь, а парню достигает только талии.

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Источник: https://www.buzzfeed.com/audreyworboys/things-characters-do-in-movies-that-arent-real?origin=nofil
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