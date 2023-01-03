10 вещей в раздражающих фильмах, ведь люди этого не делают на самом деле

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Slava Kot
Наверное, каждый при просмотре фильмов или сериалов замечал
странные вещи, которые настоящие люди не делают в реальной жизни. Подборку с
десятью такими комментариями собрало сообщество BuzzFeed.
Кадр из фильма "Никто"
Фальшивые вещи, часто происходящие в фильмах, однако
настоящие люди этого не делают в реальной жизни:
1. Когда два персонажа отходят, чтобы поговорить наедине на
расстоянии одного метра от группы, и удивительным образом их никто не слышит,
даже если они говорят очень громко.
2. Девушки, которые засыпают с макияжем на лице, а затем
просыпаются без вымащенной косметикой подушкой или размазанного макияжа.
3. Двадцать злодеев с пулеметами не могут попасть в героя,
убивающего их один за другим своим пистолетом.
4. Просто типичные заказы еды и напитков в фильмах. "Я
выпью кофе/пиво/кусок пирога". И, конечно, его подают в считанные секунды.
5. Убийца на прогулке всегда успевает догнать бегущую
жертву.
6. Когда герою приходится отбиваться от орды нападающих, они
всегда атакуют по одному, словно ждут своей очереди, чтобы получить пинков.
7. Я никогда не видел реалистической сцены чистки зубов, где
пена заполняет рот. Они никогда не полощут рот – просто быстро плюют и готово!
Я никогда не видел никого, кто аккуратно чистит зубы в реальной жизни.
8. Когда они пьют в баре, бармен совершенно спокойно
оставляет бутылку с выпивкой там, чтобы клиент мог налить себе самостоятельно и
потом выпить всю бутылку.
9. Все просто открывают дверь вместо того, чтобы спросить,
кто это.
10 . После секса простыня, которая закрывает женскую грудь,
а парню достигает только талии.
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