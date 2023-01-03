10 вещей в раздражающих фильмах, ведь люди этого не делают на самом деле

Наверное, каждый при просмотре фильмов или сериалов замечал странные вещи, которые настоящие люди не делают в реальной жизни. Подборку с десятью такими комментариями собрало сообщество BuzzFeed.

Кадр из фильма "Никто"

Фальшивые вещи, часто происходящие в фильмах, однако настоящие люди этого не делают в реальной жизни:

1. Когда два персонажа отходят, чтобы поговорить наедине на расстоянии одного метра от группы, и удивительным образом их никто не слышит, даже если они говорят очень громко.

2. Девушки, которые засыпают с макияжем на лице, а затем просыпаются без вымащенной косметикой подушкой или размазанного макияжа.

3. Двадцать злодеев с пулеметами не могут попасть в героя, убивающего их один за другим своим пистолетом.

4. Просто типичные заказы еды и напитков в фильмах. "Я выпью кофе/пиво/кусок пирога". И, конечно, его подают в считанные секунды.

5. Убийца на прогулке всегда успевает догнать бегущую жертву.