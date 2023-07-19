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10 лучших сериалов, вышедших в первой половине 2023 года

База данных фильмов и сериалов в Интернете – IMDb, опубликовала рейтинг лучших сериалов за первые шесть месяцев 2023 года.

сегодня, 18:05
Автор:
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Slava Kot
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Популярный ресурс IMDb составил рейтинг лучших сериалов, премьеры которых прошли в первом полугодии 2023 года. Согласно рейтингу IMDb, все сериалы имеют оценку выше 8 баллов из 10 возможных.

10 лучших сериалов, вышедших в первой половине 2023 года

Лучшые сериалы 2023 года за версией IMDB

База данных фильмов и сериалов в Интернете – IMDb опубликовал рейтинг лучших сериалов за первые шесть месяцев 2023 года. 10 из них можно просмотреть ниже.


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10. Покерфейс (IMDb 8,0)

10 лучших сериалов, вышедших в первой половине 2023 года - фото 2

Комедийный криминальный сериал Райана Джонсона приобрел популярность благодаря своей уникальной идее и харизматической главной актрисе Наташе Лионн, сыгравшей героиню под именем Чарли. Она обладает чрезвычайной способностью определять, когда кто-то лжет, чем пользуется во время путешествия, раскрывая различные преступления.

9. Дипломатка (IMDb 8,0)

10 лучших сериалов, вышедших в первой половине 2023 года - фото 3

Драматический триллер рассказывает историю дипломатки Кейт Вайлер, которая получает высокий пост в период международного кризиса. Главная героиня не справляется с работой, влияющей на ее брак и будущее.

8. Терапия (IMDb 8,0)

10 лучших сериалов, вышедших в первой половине 2023 года - фото 4

Профессиональный терапевт отвергает годы учений, медицинской этики и начинает говорить своим клиентам о том, что он думает на самом деле. Оказалось, что таким образом он вносит значительные изменения в свою жизнь и жизнь других людей.

7. Дейзи Джонс и The Six (IMDb 8,1)

10 лучших сериалов, вышедших в первой половине 2023 года - фото 5

Романтическая драма, рассказывающая о рок-группе Daisy Jones & The Six, пытающейся снискать славу в конце 1970-х годов. Сериал снят по одноименной книге, вышедшей в 2019 году.

6. Тайна бункера (IMDb 8,1)

10 лучших сериалов, вышедших в первой половине 2023 года - фото 6

Антиутопия, рассказывающая о жизни общества, которое все время находится в огромном бункере. Люди там живут по странным правилам, а любые найденные технологии запрещены и изымаются.

5. Канк о Земле (IMDb 8,1)

10 лучших сериалов, вышедших в первой половине 2023 года - фото 7

Британский псевдодокументальный сериал с ведущей Филоменой Канк, которая сатирически рассказывает об истории человечества. Здесь вы узнаете, что лучше Библия или Коран, а также найдете ответ, почему пирамиды имеют именно такую форму.

4. Грызня (IMDb 8,1)

10 лучших сериалов, вышедших в первой половине 2023 года - фото 8

Комедийная драма снята корейским режиссером Ли Сон Цзинем для Netflix. Сюжет начинается с инцидента на дороге между неудачником-подрядчиком и бизнес-леди, который переворачивает жизнь главных героев и их окружение.

3. Быть присяжным (IMDb 8,3)

10 лучших сериалов, вышедших в первой половине 2023 года - фото 9

Комедия разворачивается над мужчиной, по имени Рональд Гладден, присяжным в американском суде. Однако оказывается, что все дело фальшивое, все спланировано, а вокруг него повсюду актеры.

2. Фарзи (IMDb 8,4)

10 лучших сериалов, вышедших в первой половине 2023 года - фото 10

Индийский криминальный триллер с примесями черной комедии, рассказывающий о разочарованном художнике, начавшем производить фальшивые деньги. Съемки сериала проходили в Индии, Гоа, Непале и Иордании.

1. Последние из нас (IMDb 8,8)

10 лучших сериалов, вышедших в первой половине 2023 года - фото 11

Первое место по итогам первого полугодия в рейтинге IMDb занимает сериал основанный на компьютерной игре "Последние из нас". События происходят в постапокалиптическом мире, где цивилизацию уничтожили грибы, превращающие людей в зомби. Главный герой сопровождает 14-летнюю девушку, которая может стать последней надеждой для человечества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что продюсер "Аватара 3" опубликовал первое фото по съемкам новой части фильма.

Также "Комментарии" писали об известных актрисах, начавших свою карьеру с фильмов для взрослых.



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Источник: https://www.imdb.com
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