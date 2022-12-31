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5 новогодних фильмов, которые больше всего загружают на пиратских сайтах

Обнародовали список самых популярных фильмов, которые загружают на пиратских сайтах. В список попали классические фильмы о Рождестве и Новом Годе.

сегодня, 20:25
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Автор:

Slava Kot

TorrentFreak проанализировал данные из BitTorrent и составил список из 5 новогодних фильмов, наиболее загружаемых во время зимних праздников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на TorrentFreak.

5 новогодних фильмов, которые больше всего загружают на пиратских сайтах

Маколей Калкин в фильме "Один дома". Фото: из открытых источников

С приближением зимних праздников пик онлайн пиратства растет. И самыми популярными фильмами становятся новогодние или рождественские ленты. Как показывает анализ от TorrentFreak, больше всего в этот период загружают первый фильм из серии "Сам дома" 1990 года.

В список самых загрузочных пиратских новогодних фильмов также вошла и следующая часть с Маколеем Калкином в главных ролях – "Сам дома 2: Потерянный в Нью-Йорке". Третья часть из серии фильмов не вошла в этот список.

В рейтинг от TorrentFreak попали фильм "Как Гринч украл Рождество" с Джимом Керри и мультипликационная адаптация истории "Гринч". В пятерку вошла также картина 2003 года "Эльф".

Полный список из 5 фильмов, наиболее загружаемых на пиратских сайтах выглядит так:

  • 1.        Один дома
  • 2.        Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке
  • 3.        Гринч
  • 4.        Эльф
  • 5.        Как Гринч украл Рождество

Ранее портал "Комментарии" писал о детских актерах из рождественских и новогодних фильмов, которые теперь выросли и стали взрослыми. В список попал Маколей Калкин из "Сам дома", Тейлор Момсен, из "Как Гринч украл Рождество", Мара Уилсон из "Чудо на 34-й улице" и другие известные актеры новогодних фильмов.

Также "Комментарии" сообщали о невероятных перевоплощениях на съемочной площадке, которые проходят актеры для своих ролей.



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Источник: https://torrentfreak.com/home-alone-is-the-most-pirated-classic-christmas-movie-221223/
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