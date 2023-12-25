7 интересных фактов о фильме "Один дома", которые вы не знали

Культовый фильм "Один дома" впервые вышел на экраны в далеком 1990 году и уже более трех десятилетий является одним из лучших новогодних фильмов. Несмотря на то, что почти каждый смотрел этот фильм сотни раз, у ленты есть несколько интересных фактов, которые могут удивить самых ярых поклонников "Один дома".

Интересные факты о фильме "Один дома". Кадр из фильма

Портал "Комментарии" подготовил подборку с интересными фактами из фильма "Один дома", которые заставят вас ценить эту культовую ленту еще сильнее.





Актер Киран Калкин, сыгравший в фильме "Один дома", и "Один дома 2" двоюродного брата Кевина Маккалистера — Фуллера, на самом деле родной и младший брат Маколея Калкина. Сейчас Киран Калкин известен по роли в сериале "Наследники".





Семья, владевшая домом с ленты "Один дома", жила в нем во время съемок фильма примерно пять месяцев. Тогдашний владелец дома Джон Абендшиен рассказал, что они с семьей только переехали в дом и пользовались несколькими комнатами, в которых стояла плита для приготовления пищи. Однако они практически не готовили, потому что ели еду, которую привозила доставка для съемочной команды и актеров, что очень понравилось его 6-летней дочери.

Несмотря на то, что мы видим много кадров внутри дома, большинство из них были сняты в школе. Помощник продюсера Марк Рэдклифф рассказал, что сначала они заключили сделки всего на несколько офисных помещений, а затем фактически "захватили" всю школу.





Паук, ползающий по лицу вора Марвина, был настоящим. Актер Дэниел Стерн рассказал, что призвал удалить "жала" из паука, однако съемочная группа указала, что это убьет животное. Наконец, Стерн согласился, чтобы ему положили живого паука на лицо.





Канадский актер и комик Джон Кенди импровизировал большинство своих сцен в фильме "Один дома". Актер проработал на съемочной площадке один день (около 20 часов), но выложился по полной. Как рассказал режиссер Крис Коламбус, Джон Кенди был оскорблен, ведь за роль получил всего 414 долларов.





В культовой сцене "Один дома 2", Джо Пеши действительно получил ожоги головы. Актер рассказал, что кроме многочисленных ударов, кровоподтеков и общей боли из-за специфического юмора в фильме, у него были ожоги на макушке.





В фильме "Один дома 3" одну из главных ролей играет голливудская звезда Скарлетт Йоганссон. Актриса рассказывает, что несколько лет назад показала фильм своей дочери и та не заметила собственной матери. Скарлетт Йоганссон отнеслась к этому с пониманием и указала, что было очень сложно угадать ее 11-летнюю в этом фильме. Сегодня актриса более известна ролью Черной вдовы во Вселенной Marvel.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 самых популярных фильмах, которые искали украинцы в Google.

Также "Комментарии" писали, что учёные назвали самые страшные фильмы в истории кино.