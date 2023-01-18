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7 фильмов, о которых все будут говорить в 2023 году

В новом году киноманов ждет множество интересных фильмов, от фантастических похождений героев комиксов от студий DC и Marvel до неожиданных драм и боевиков.

сегодня, 18:35
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Автор:

Slava Kot

2022 год был увлекательным в мире кино. Зрители дождались продолжения "Аватару" Джеймса Кэмерона и насладились лентами "Ножи наголо 2", "Все повсюду и все сразу", "Топ Ган: Меверик", а также увидели последние главы в соответствующих вселенных DC и Marvel. Однако и в 2023 году есть фильмы, которые ждут киноманы. Портал "Комментарии" подготовил 7 фильмов, о которых все будут говорить в 2023 году.

7 фильмов, о которых все будут говорить в 2023 году

Кадр со съемок фильма "Барби". Фото из открытых источников

Стук в кабину

  • В ролях: Джонатан Грофф, Руперт Гринт, Дэйв Батиста
  • Режиссер: М. Найт Шьямалан

7 фильмов, о которых все будут говорить в 2023 году - фото 2

История рассказывает о семье, отдыхающей в отдаленной хижине. Через некоторое время они попадают в плен и должны сделать важный выбор: остановить апокалипсис или спасти семью.

Человек-муравей и Оса: Квантомания

  • Актеры: Пол Радд Эванджелин Лилли
  • Режиссер: Пейтон Рид

7 фильмов, о которых все будут говорить в 2023 году - фото 3

Фильм начнет пятую фазу кинематографической вселенной Marvel. По сюжету Человека-муравья вместе с командой отправят в квантовое измерение, где те найдут развитую цивилизацию и новых врагов.

Кокаиновый Медведь

  • В ролях: Кэри Рассел, О'Ши Джексон
  • Режиссер: Элизабет Бэнкс

7 фильмов, о которых все будут говорить в 2023 году - фото 4

Если название не привлечет ваше внимание, возможно, тот факт, что "Кокаиновый медведь" вдохновлен реальной историей, произошедшей в Джорджии в 1985 году. Американский черный медведь случайно проглотил мешок, наполненный кокаином, и банда местных жителей должна собраться вместе, чтобы остановить его.

Джон Возраст 4

  • В ролях: Киану Ривз, Иен МакШейн, Лоуренс Фишберн
  • Режиссер: Чед Стахельски

7 фильмов, о которых все будут говорить в 2023 году - фото 5

Фильм станет продолжением предыдущей части. Джон Вик объединит свои усилия с королем подземной мафии и начнет войну против руководящей миром мафиохной организации.

Часовые Галактики 3

  • В ролях: Крис Пратт, Дэйв Батиста
  • Режиссер: Джеймс Ганн

7 фильмов, о которых все будут говорить в 2023 году - фото 6

В новом фильме герои путешествуют по космосу, сталкиваются со своим прошлым, настоящим и будущим, защищая вселенную и ища Гамору, пропавшую без вести после событий в Мстителях: Финал. Многие персонажи вернутся в этом фильме для последней роли.

Флэш
  • В ролях: Эзра Миллер, Рон Ливингстон, Майкл Китон
  • Режиссер: Энди Мускиэтти

7 фильмов, о которых все будут говорить в 2023 году - фото 7

Впервые за более чем 30 лет возвращается на экраны Майкл Китон в роли Брюса Уэйна. Фильм имеет большую миссию, ведь его главная цель перезапустить вселенную DC .

Барби

  • В ролях: Марго Робби, Райан Гослинг
  • Режиссер: Грета Гервиг

7 фильмов, о которых все будут говорить в 2023 году - фото 8

После изгнания из Барбиленда главная героиня попадает в мир людей. Главная цель Барби – обрести настоящее счастье.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что об экранизации компьютерной игры, которую хвалят критики и зрители.

Также "Комментарии" писали о 7 актерах, кардинально отличающихся от своих сценических ролей.



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