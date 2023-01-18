2022 год был увлекательным в мире кино. Зрители дождались продолжения "Аватару" Джеймса Кэмерона и насладились лентами "Ножи наголо 2", "Все повсюду и все сразу", "Топ Ган: Меверик", а также увидели последние главы в соответствующих вселенных DC и Marvel. Однако и в 2023 году есть фильмы, которые ждут киноманы. Портал "Комментарии" подготовил 7 фильмов, о которых все будут говорить в 2023 году.

Кадр со съемок фильма "Барби". Фото из открытых источников

Стук в кабину

В ролях: Джонатан Грофф, Руперт Гринт, Дэйв Батиста

Режиссер: М. Найт Шьямалан





История рассказывает о семье, отдыхающей в отдаленной хижине. Через некоторое время они попадают в плен и должны сделать важный выбор: остановить апокалипсис или спасти семью.



Человек-муравей и Оса: Квантомания

Актеры: Пол Радд Эванджелин Лилли

Режиссер: Пейтон Рид





Фильм начнет пятую фазу кинематографической вселенной Marvel. По сюжету Человека-муравья вместе с командой отправят в квантовое измерение, где те найдут развитую цивилизацию и новых врагов.

Кокаиновый Медведь

В ролях: Кэри Рассел, О'Ши Джексон

Режиссер: Элизабет Бэнкс





Если название не привлечет ваше внимание, возможно, тот факт, что "Кокаиновый медведь" вдохновлен реальной историей, произошедшей в Джорджии в 1985 году. Американский черный медведь случайно проглотил мешок, наполненный кокаином, и банда местных жителей должна собраться вместе, чтобы остановить его.



Джон Возраст 4

В ролях: Киану Ривз, Иен МакШейн, Лоуренс Фишберн

Режиссер: Чед Стахельски





Фильм станет продолжением предыдущей части. Джон Вик объединит свои усилия с королем подземной мафии и начнет войну против руководящей миром мафиохной организации.



Часовые Галактики 3

В ролях: Крис Пратт, Дэйв Батиста

Режиссер: Джеймс Ганн





В новом фильме герои путешествуют по космосу, сталкиваются со своим прошлым, настоящим и будущим, защищая вселенную и ища Гамору, пропавшую без вести после событий в Мстителях: Финал. Многие персонажи вернутся в этом фильме для последней роли.

В ролях: Эзра Миллер, Рон Ливингстон, Майкл Китон

Режиссер: Энди Мускиэтти





Впервые за более чем 30 лет возвращается на экраны Майкл Китон в роли Брюса Уэйна. Фильм имеет большую миссию, ведь его главная цель перезапустить вселенную DC .



Барби

В ролях: Марго Робби, Райан Гослинг

Режиссер: Грета Гервиг





После изгнания из Барбиленда главная героиня попадает в мир людей. Главная цель Барби – обрести настоящее счастье.



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