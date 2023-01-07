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7 актеров, кардинально отличающихся в фильмах и в реальной жизни

Некоторые актеры очень не похожи на своих персонажей в кино. Это может быть грим, цвет волос, борода или обычные очки, которые изменяют образ актера для определенной роли.

7 января 2023, 22:07 comments1469
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Автор:

Slava Kot

Для определенной роли актеры должны отойти от собственного стиля и образа, чтобы как можно лучше показать своего персонажа. Однако мы как зрители, впервые увидевшие актера в определенной роли, часто удивляемся, как разными может быть персонаж в фильме и актер в реальной жизни. Портал "Комментарии" подготовил подборку с семью героями кино, кардинально отличающимися от их настоящих образов.

7 актеров, кардинально отличающихся в фильмах и в реальной жизни

Энтони Старр в роли Патриота из сериала "Пацаны". Фото из открытых источников

Тильда Свинтон в роли Дианы из романтической комедии " Девушка без комплексов".

7 актеров, кардинально отличающихся в фильмах и в реальной жизни - фото 2

Американский актер Рейн Уилсон в роли Дуайта Шрута по ситуативной комедии "Офис".

7 актеров, кардинально отличающихся в фильмах и в реальной жизни - фото 3

Брайан Кренстон в роли Уолтера Уайта из криминального сериала "Во все тяжкие".

7 актеров, кардинально отличающихся в фильмах и в реальной жизни - фото 4

Эмилия Кларк в роли Дейнерис "Кхалиси" Таргариен в культовом сериале "Игра престолов"

7 актеров, кардинально отличающихся в фильмах и в реальной жизни - фото 5

Еще одна звезда, которая кардинально изменила свой стиль для сериала "Игра престолов", оказалась Лина Хиди и ее роль Серсеи Ланнистер.

7 актеров, кардинально отличающихся в фильмах и в реальной жизни - фото 6

Киллиан Мерфи в роли Томаса Шелби из криминального сериала "Острые козырьки".

7 актеров, кардинально отличающихся в фильмах и в реальной жизни - фото 7

Австралийский актер Энтони Старр в роли Патриота из американского сериала о супергероях "Пацаны", основанном на одноименном комиксе.

7 актеров, кардинально отличающихся в фильмах и в реальной жизни - фото 8

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в третьей части фантастической саги Джеймса Кэмерона "Аватар" появится новое враждебное племя Нави, проживающее на планете Пандора.

Также "Комментарии" писали о 10 вещах в фильмах, которые раздражают зрителей, ведь настоящие люди этого не делают в реальной жизни. От драк, где один человек может победить несколько десятков противников, которые просто ждут пока до них дойдет очередь получать пинки до нереалистических сцен чистки зубов.



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