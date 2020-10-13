Компания Walt Disney радикально меняет вектор развития

Компания Walt Disney в ближайшее время переформатирует всю работу кино-гиганта под стриминговые платформы. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Студийное подразделение Disney будет теперь включать три команды. Они должны отвечать за разный контент для каналов дистрибуции. Так, первая команда сосредоточится на производстве театральных и эпизодических проектов. В нее войдут The Walt Disney Studios, 20th Century Studios, Marvel, Pixar, Lucasfilm и Searchlight. Вторая команда займется развлекательным контентом, пользующимся популярностью по кабельному телевидению — в частности, National Geographic, ABC News и каналы Disney. Последняя команда сосредоточится на спортивном контенте.

Как сообщает источник, подобные изменение — требования рынка в период пандемии COVID-19. В противном случае компания могла бы просто не выжить, несмотря на улучшение доходов на протяжении последних нескольких лет. Кроме того, у производителя в 2019 году появился собственный канал - Disney+, где 24 часа в сутки идет контент производства кино-гиганта.

Как ранее сообщали "Комментарии", Disney планирует сократить более 30 тысяч работников.

Председатель подразделения парков Джош Д'Амаро в письме к сотрудникам назвал этот шаг душераздирающим. Он отметил, что руководство пыталось избежать увольнений, сокращая расходы, приостанавливая проекты и оптимизируя операции. С апреля компания продолжала выплачивать медицинские пособия уволенным работникам.











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