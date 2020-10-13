kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.10.2020

BTC/USD

11465.17

ETH/USD

383.27

LTC/USD

50.10

НБУ 13.10.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Компания Walt Disney радикально меняет вектор развития
commentss НОВОСТИ Все новости

Компания Walt Disney радикально меняет вектор развития

Компания приняла решение работать исключительно на стриминговых платформах

сегодня, 10:33
Автор:

Владимир Лавский

Компания Walt Disney в ближайшее время переформатирует всю работу кино-гиганта под стриминговые платформы. Об этом сообщается на официальном сайте компании

Компания Walt Disney радикально меняет вектор развития

Студийное подразделение Disney будет теперь включать три команды. Они должны отвечать за разный контент для каналов дистрибуции. Так, первая команда сосредоточится на производстве театральных и эпизодических проектов. В нее войдут The Walt Disney Studios, 20th Century Studios, Marvel, Pixar, Lucasfilm и Searchlight. Вторая команда займется развлекательным контентом, пользующимся популярностью по кабельному телевидению — в частности, National Geographic, ABC News и каналы Disney. Последняя команда сосредоточится на спортивном контенте.

Как сообщает источник, подобные изменение — требования рынка в период пандемии COVID-19. В противном случае компания могла бы просто не выжить, несмотря на улучшение доходов на протяжении последних нескольких лет. Кроме того, у производителя в 2019 году появился собственный канал - Disney+, где 24 часа в сутки идет контент производства кино-гиганта. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Disney планирует сократить более 30 тысяч работников. 

Председатель подразделения парков Джош Д'Амаро в письме к сотрудникам назвал этот шаг душераздирающим. Он отметил, что руководство пыталось избежать увольнений, сокращая расходы, приостанавливая проекты и оптимизируя операции. С апреля компания продолжала выплачивать медицинские пособия уволенным работникам.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ