Когда выйдет второй сезон сериала «Дом дракона», рассказывающий о доме Таргариенов

Первый сезон сериала "Дом Дракона" считается прологом к истории "Танец драконов" — гражданской войны Таргариенов. Неудивительно, что HBO быстро подтвердил, что будет создан второй сезон сериала. Портал "Комментарии" отвечает на вопрос, что известно о продолжении сериала от HBO и когда ожидается премьера второго сезона "Дома Дракона".

Деймон и Рейнира Таргариен. Фото из открытых источников

После смерти короля Джейхайриса Таргариена его внук Визерис I берет власть в свои руки. Его правление проходит мирно, но Визерис и его супруга, королева Эмма, не имеют наследника мужского пола, что подвергает сомнению будущее династии. Визерис идет на беспрецедентный шаг: он назначает свою дочь Рейниру, однако на Железном троне никогда раньше не садилась женщина – существует высокий риск того, что лорды Вестероса восстанут против Рейниры после смерти Визериса.

Не улучшает ситуацию и то, что наследник престола вступает в конфликт со второй супругой Визериса, Алисентой Гайтауэр. С годами конфликт между двумя женщинами усилился, распространившись на их детей. Чем старше становится Визерис, тем больше становится понятно, что после его смерти в Вестеросе начнется кровавая гражданская война за власть.

Сообщается, что команда Дома драконов должна вернуться на съемочную площадку сериала в марте 2023 года. Команда будет работать до июня 2023 года в испанском городе Касерес, который является Королевской Гаванью в сериале. Даже если предположить, что производственный план не будет изменен и все будет следовать графику, второй сезон зрители увидят только в 2024 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что санкции на сериал "Дом Дракона" в России не действуют.

Также "Комментарии" сообщали о выходе самого дорогого сериала в истории телевидения.

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