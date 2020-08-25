Кира Найтли сыграет в сериале о мистическом змее

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Светлана Шкурупий
Популярная голливудская актриса Кира Найтли согласилась участвовать в новом проекте от Apple TV+. Звезда фильмов "Пираты Карибского моря" и "Колетт" сыграет главную роль в экранизации романа "Змей в Эссексе". Такую информацию предоставило издание The Hollywood Reporter.
Известно, что драматический сериал уже запустили в разработку. Режиссировать киноленту будет Клио Барнард, известна такими фильмами, как "Темная река" и "Великан-эгоист". Какие актеры составят компанию Кире Найтли пока неизвестно, как и то, когда сериал выйдет на экраны.
Кира Найтли
В центре сюжета будет эмансипированная вдова Кора Сиборн, которая после смерти мужа решает покинуть Лондон и перебраться в уютную деревушку в графстве Эссекс. Там она узнает от местных жителей о существовании мифического змея, который держит всех в страхе. Но девушка не верит в сказочных существ и решает докопаться до правды.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Дневников вампира" Нина Добрев сыграет главную роль в новом историческом триллере под названием "Женщина 99".
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