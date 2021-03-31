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Какой напиток помогает снизить «плохой» холестерин

Этот напиток не только полезный, но и вкусный

сегодня, 11:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Медики говорят, что после 30 лет нужно периодически сдавать анализы и следить за уровнем своего холестерина в крови. Потому что повышенный холестерин может стать причиной появления бляшек в сосудах и артериях и развития атеросклероза. Но, чтобы предотвратить эту проблему, эксперты рекомендуют пить чай из бергамота.

Какой напиток помогает снизить «плохой» холестерин

Как снизить холестерин (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что это вкусный и обычный напиток быстро и эффективно помогает нормализовать уровень холестерина, тем самым улучшив работу сердечно-сосудистой системы. В его составе много флавоноидов — веществ, обладающих антиоксидантными свойствами, которые снижают скорость химических реакций в ферментах, вырабатывающих холестерин в организме. 

Кроме этого, бергамот обладает успокаивающим действием, он улучшает пищеварение и является хорошим антисептиком. Благодаря этому свойству бергамот полезен тем, кто страдает от заболеваний пищеварительной, мочевыделительной и дыхательной систем.

А еще клинические испытания показали, что чай с бергамотом не обладает способностью кардинально влиять на артериальное давление. Как и любой другой в горячем виде он способен несколько повысить его, а в холодном – снизить. Поэтому людям с повышенным АД он не противопоказан, и они могут с удовольствием наслаждаться его неповторимым вкусом.

Напомним, эксперты назвали популярный овощ, который помогает эффективно снижать уровень "плохого" холестерина в крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что немецкие медики выяснили, что грецкие орехи положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Этот вид орехов снижает уровень "плохого" холестерина в крови на 7 процентов.


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1305420/best-supplements-cholesterol-bergamot-tea-lower-cholesterol
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