Какой напиток помогает снизить «плохой» холестерин

Медики говорят, что после 30 лет нужно периодически сдавать анализы и следить за уровнем своего холестерина в крови. Потому что повышенный холестерин может стать причиной появления бляшек в сосудах и артериях и развития атеросклероза. Но, чтобы предотвратить эту проблему, эксперты рекомендуют пить чай из бергамота.

Как снизить холестерин (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что это вкусный и обычный напиток быстро и эффективно помогает нормализовать уровень холестерина, тем самым улучшив работу сердечно-сосудистой системы. В его составе много флавоноидов — веществ, обладающих антиоксидантными свойствами, которые снижают скорость химических реакций в ферментах, вырабатывающих холестерин в организме.

Кроме этого, бергамот обладает успокаивающим действием, он улучшает пищеварение и является хорошим антисептиком. Благодаря этому свойству бергамот полезен тем, кто страдает от заболеваний пищеварительной, мочевыделительной и дыхательной систем.

А еще клинические испытания показали, что чай с бергамотом не обладает способностью кардинально влиять на артериальное давление. Как и любой другой в горячем виде он способен несколько повысить его, а в холодном – снизить. Поэтому людям с повышенным АД он не противопоказан, и они могут с удовольствием наслаждаться его неповторимым вкусом.

Напомним, эксперты назвали популярный овощ, который помогает эффективно снижать уровень "плохого" холестерина в крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что немецкие медики выяснили, что грецкие орехи положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Этот вид орехов снижает уровень "плохого" холестерина в крови на 7 процентов.

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