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Какие зарплаты получало руководство Госкино

Обнародованы зарплаты руководителя Государственного агентства Украины по вопросам кино и его заместителей

сегодня, 10:58
Автор:
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Кравцев Сергей
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Издание "Комментарии" отправило запрос в Государственное агентство Украины по вопросам кино на информацию о зарплате руководителя и его заместителей. Согласно полученному ответу стало известно, какие фактические выплаты получило руководство Госкино в 2023 году.

Какие зарплаты получало руководство Госкино

Госкино. Фото из открытых источников

Украинские госслужащие кроме должностного оклада, который, собственно, и является зарплатой, имеют еще разные бонусы к заработной плате. Например, надбавки за выслугу лет, интенсивность труда, доступ к государственной тайне, особый характер работы, а также премии и отпускные.

Глава Госкино Марина Кудерчук в 2023 году минимальную зарплату получила в июне – 43,893 грн (по факту 35,334 грн). Максимальную – в марте. Она составила 184,101 грн (по факту 148,201 грн). В эти выплаты входит личный оклад, надбавка за ранг госслужащего, надбавка за интенсивность труда, надбавка за выслугу лет и другие бонусы.

Первый заместитель главы Госкино Юлия Шевчук в 2023 минимальную зарплату получила в январе – 83,056 грн (по факту 66,860 грн). Максимальную – в марте. Она составила 177,623 грн (по факту 142,986 грн). В эти выплаты входит личный оклад, надбавка за ранг госслужащего, надбавка за интенсивность труда, надбавка за выслугу лет и другие бонусы.

Заместитель главы Госкино Максим Александров в 2023 году минимальную зарплату получила в июле – 32,247 грн (по факту 50,108 грн). Максимальную – в июне. Она составила 195,071 грн (по факту 157,032 грн). В эти выплаты входит личный оклад, надбавка за ранг госслужащего, надбавка за интенсивность труда, надбавка за выслугу лет и другие бонусы.

Напомним, что Государственное агентство Украины по вопросам кино является агентством правительства Украины предназначен для оказания поддержку и помощь для театра и кино на Украине.

Агентство является правительственной регулятором в области производства кино на Украине.

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