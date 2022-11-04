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Как выглядели бы герои из сериала «Дом Дракона» по книжному описанию

Книжное описание и воплощение в сериале иногда бывают очень разными, сериал "Дом Дракона" не исключение.

сегодня, 06:05
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Автор:

Slava Kot

Австралиец Джошуа Корреа с помощью искусственного интеллекта и описания книг Джорджа Мартина попытался воспроизвести то, как выглядели бы герои книг в реальном мире. А портал "Комментарии" сравнил их с актерами, игравшими в сериале "Дом Дракона".

Как выглядели бы герои из сериала «Дом Дракона» по книжному описанию

Визерис Таргариен в сериале/в книге. Фото с открытых источников

Джошуа Корреа отмечает, что между фанатами книг и их экранизаций идут постоянные дискуссии. Ведь часто на экране мы можем видеть отнюдь не такого персонажа, который описывается в книге. "Дом Дракона" не исключение. Здесь есть несколько героев, кардинально отличающихся своим внешним видом по сравнению с серией книг Джорджа Мартина.

Рейнира Таргариен (в сериале/ в книге)

В книгах Рейнира описана как полная женщина с толстой талией, которую она получила после третьей беременности.

Как выглядели бы герои из сериала «Дом Дракона» по книжному описанию - фото 2

Алисента Хайтауэр (в сериале/ в книге)

В книге подробно не описан внешний вид королевы Алисенты, кроме того, что она "стройна и изящна". Такую же героиню мы видим в сериале.

Как выглядели бы герои из сериала «Дом Дракона» по книжному описанию - фото 3

Деймон Таргариен (в сериале/ в книге)

В книге больше повествуется о его личности, чем о внешности. Деймона   описывают как амбициозного, смелого и вспыльчивого, что прекрасно передалось со страниц книг на экран.

Как выглядели бы герои из сериала «Дом Дракона» по книжному описанию - фото 4

Кристон Коль (в сериале/ в книге)

Хотя у Фабьена Франкеля нет "бледно-зеленых глаз", которые описываются в книгах, его "угольно-черные волосы" и обаяние, кажется, максимально хорошо показана в сериале.

Как выглядели бы герои из сериала «Дом Дракона» по книжному описанию - фото 5

Рейнис Таргариен (в сериале/в книге)

Рейнис в сериале очень отличается от того, каким он был в книге "Огонь и кровь". Рейнис известна своими "черными волосами и бледно-фиолетовыми глазами". Когда она постарела, она сохранила свои черные волосы, но с белыми прядями.

Как выглядели бы герои из сериала «Дом Дракона» по книжному описанию - фото 6

Визерис Таргариен (в сериале/в книге)

В сериале мы видим как Визерис заболел неизвестной болезнью и становится худым и отвратительным, но в книгах он в старости становится толстым и приятным с пухлыми серебристо-золотыми усами.

Как выглядели бы герои из сериала «Дом Дракона» по книжному описанию - фото 7

Мисария   (в сериале/ в книге)

Похоже, что прозвище "Белый червь" Мисария получила в книгах благодаря цвету лица.

Как выглядели бы герои из сериала «Дом Дракона» по книжному описанию - фото 8

Лейнор Веларион   (в сериале/ в книге)

В книжной версии его волосы выглядят чистыми, тогда как в сериале "Дом Дракона", вероятно, волосы Веларионы заплетают в дреды для мореходства и спасая их от постоянной соленой воды.

Как выглядели бы герои из сериала «Дом Дракона» по книжному описанию - фото 9

Что вы думаете о сравнении?

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о том, как изменились герои фильмов о "Гарри Поттере" с премьеры, которая состоялась более 20 лет назад.

Также "Комментарии" писали о сериале "Дом Дракона", который, несмотря на санкции, будет доступен в России.



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Источник: https://www.buzzfeed.com/joshcorrea/i-used-ai-to-show-house-of-the-dragon-characters?origin=nofil
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