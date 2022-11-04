Как выглядели бы герои из сериала «Дом Дракона» по книжному описанию

Австралиец Джошуа Корреа с помощью искусственного интеллекта и описания книг Джорджа Мартина попытался воспроизвести то, как выглядели бы герои книг в реальном мире. А портал "Комментарии" сравнил их с актерами, игравшими в сериале "Дом Дракона".

Визерис Таргариен в сериале/в книге. Фото с открытых источников

Джошуа Корреа отмечает, что между фанатами книг и их экранизаций идут постоянные дискуссии. Ведь часто на экране мы можем видеть отнюдь не такого персонажа, который описывается в книге. "Дом Дракона" не исключение. Здесь есть несколько героев, кардинально отличающихся своим внешним видом по сравнению с серией книг Джорджа Мартина.

Рейнира Таргариен (в сериале/ в книге)

В книгах Рейнира описана как полная женщина с толстой талией, которую она получила после третьей беременности.





Алисента Хайтауэр (в сериале/ в книге)

В книге подробно не описан внешний вид королевы Алисенты, кроме того, что она "стройна и изящна". Такую же героиню мы видим в сериале.





Деймон Таргариен (в сериале/ в книге)

В книге больше повествуется о его личности, чем о внешности. Деймона описывают как амбициозного, смелого и вспыльчивого, что прекрасно передалось со страниц книг на экран.





Кристон Коль (в сериале/ в книге)

Хотя у Фабьена Франкеля нет "бледно-зеленых глаз", которые описываются в книгах, его "угольно-черные волосы" и обаяние, кажется, максимально хорошо показана в сериале.





Рейнис Таргариен (в сериале/в книге)

Рейнис в сериале очень отличается от того, каким он был в книге "Огонь и кровь". Рейнис известна своими "черными волосами и бледно-фиолетовыми глазами". Когда она постарела, она сохранила свои черные волосы, но с белыми прядями.





Визерис Таргариен (в сериале/в книге)

В сериале мы видим как Визерис заболел неизвестной болезнью и становится худым и отвратительным, но в книгах он в старости становится толстым и приятным с пухлыми серебристо-золотыми усами.





Мисария (в сериале/ в книге)

Похоже, что прозвище "Белый червь" Мисария получила в книгах благодаря цвету лица.





Лейнор Веларион (в сериале/ в книге)

В книжной версии его волосы выглядят чистыми, тогда как в сериале "Дом Дракона", вероятно, волосы Веларионы заплетают в дреды для мореходства и спасая их от постоянной соленой воды.





Что вы думаете о сравнении?

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о том, как изменились герои фильмов о "Гарри Поттере" с премьеры, которая состоялась более 20 лет назад.

Также "Комментарии" писали о сериале "Дом Дракона", который, несмотря на санкции, будет доступен в России.

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