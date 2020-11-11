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Культовому «Один дома» 30 лет: как сейчас выглядят актеры

К юбилею фильма вспоминаем героев главной новогодней комедии

сегодня, 17:11
Автор:

Любовь Блажко

Уже на протяжении многих лет именно эта рождественская комедия остается главным фильмом, который дарит новогоднее настроение и атмосферу праздника. Известно, впервые картину показали в прокате 10 ноября в одном из кинотеатров Чикаго. Так давайте же посмотрим, как сейчас выглядят актеры, которые сыграли главные роли.

Культовому «Один дома» 30 лет: как сейчас выглядят актеры

Популярная рождественская комедия вышла 30 лет назад. Фото: vk.com

Маколея Калкина утвердили на роль Кевина Маккалистера, которому на тот момент было всего 10. За съемки в этом фильме мальчик заработал 100 тысяч долларов, неплохой дебют в кино, правда?

Культовому «Один дома» 30 лет: как сейчас выглядят актеры - фото 2

Актриса Кэтрин О’Хара, сыгравшая маму Кевина, тогда уже была востребованной актрисой и снималась во многих известных картинах.

Культовому «Один дома» 30 лет: как сейчас выглядят актеры - фото 3

Отца Кевина Маккалистера в фильме “Один дома” сыграл американский актер Джон Херд, который до этого снялся во многих фильмах. Его не стало в июле 2017 года на 72-м году жизни. Причиной его смерти послужили осложнения после перенесенной операции на спине. 

Культовому «Один дома» 30 лет: как сейчас выглядят актеры - фото 4

Голливудский актер Джо Пеши, который запомнился зрителям в роли главного злодея Гарри, сразу же согласился сняться в этой комедии. Более того, что предложил режиссерам не одну идею, как можно сделать его героя еще смешнее. 

Культовому «Один дома» 30 лет: как сейчас выглядят актеры - фото 5

А вот роль злодея Марва стала самой запоминающейся в кинокарьере Дэниела Стерна. Потому что до этого он играл в кино только эпизодичные роли, но на эту роль его утвердили одним из первых. 

Культовому «Один дома» 30 лет: как сейчас выглядят актеры - фото 6

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Маколею Калкину — 40: интересные факты из жизни актера. 



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Источник: https://kp.ua/culture/680986-fylmu-odyn-doma-30-let-kak-seichas-vyhliadiat-aktery-rozhdestvenskoi-komedyy
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