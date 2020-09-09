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Изменились правила определения номинантов на "Оскар"

Новые правила вступят в силу с 2024 года

сегодня, 10:50
Автор:

Владимир Лавский

Американская киноакадемия изменила правила и добавила стандарты для картин, которые претендуют на получение "Оскара" в номинации "Лучший фильм". Об этом сообщает официальный сайт Академии.

Изменились правила определения номинантов на "Оскар"

Среди нововведений - четыре критерия, из которых минимум два должны быть соблюдены в любом случае. 

Актер, который играет роль первого или второго плана, обязан быть представителем этнического или расового меньшинства. Если же такого артиста в фильме нет, то рассматривается второй вариант, при котором минимум 30% остальной съемочной группы обязаны быть женщинами, представителями этнических, сексуальных или расовых меньшинств, людьми с ограниченными возможностями.

Такие же требования распространяются на прокатчиков, представителей маркетинга и пиара. И заключительный пункт - привлечение к съемкам фильма учеников, стажеров и практикантов, которые представляют вышеперечисленные группы. 

Данные правила введены для борьбы с притеснениями по расовому, сексуальному, этническому и другим признакам, а также равенства между мужчинами и женщинами. Новые критерии начнут действовать с 2024 года.

Как ранее сообщали "Комментарии", фильм об украинце выдвинут на "Оскар-2021". 



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