Фильм об украинце выдвинут на "Оскар-2021"

Комедийная драма "Никогда больше не будет снега" польского режиссера Малгожтаты Шумовской номинирован на "Оскар-2021" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Это история об украинском эмигранте Жене, который работает массажистом в Польше. Его клиенты - преимущественно богатые люди, со временем и сам Евгений погружается в мир богемы.

"Его руки не только лечат. Они заглядывают в души взрослых одиноких женщин. Работая для людей, он узнает их личные истории и драмы. В скором времени необычные умения Жени изменят жизнь каждой из его клиенток" - сообщается в описании фильма.

Главные роли в картине сыграли Алек Уотгофф ("Война миров Z", "Адский бункер" и другие) и Агата Кулеша ("Холодная война", "Непорочные" и другие).

Уже в сентябре фильм "Никогда больше не будет снега" презентуют на Венецианском кинофестивале.

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