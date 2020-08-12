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Фильм об украинце выдвинут на "Оскар-2021"

Это кинолента об украинском заробитчанине в Польше

12 августа 2020, 15:20
Автор:

Владимир Лавский
Фильм об украинце выдвинут на "Оскар-2021"

Комедийная драма "Никогда больше не будет снега" польского режиссера Малгожтаты Шумовской номинирован на "Оскар-2021" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщает Hollywood Reporter. 

Это история об украинском эмигранте Жене, который работает массажистом в Польше. Его клиенты - преимущественно богатые люди, со временем и сам Евгений погружается в мир богемы.

"Его руки не только лечат. Они заглядывают в души взрослых одиноких женщин. Работая для людей, он узнает их личные истории и драмы. В скором времени необычные умения Жени изменят жизнь каждой из его клиенток" - сообщается в описании фильма. 

Главные роли в картине сыграли Алек Уотгофф ("Война миров Z", "Адский бункер" и другие)  и Агата Кулеша ("Холодная война", "Непорочные" и другие).

Уже в сентябре фильм "Никогда больше не будет снега" презентуют на Венецианском кинофестивале.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Киеве снимают боевик с Жан-Клод ван Даммом в главной роли. 


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