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Историк "уничтожила" фильм "Гладиатор 2" из-за исторических ошибок: "Полная голливудская фигня"

Историк нашла по меньшей мере три ошибки в фильме Ридли Скотта "Гладиатор 2", и это только в трейлере.

13 ноября 2024, 16:20
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Slava Kot








Фильм "Гладиатор 2" еще до премьеры вызвал шквал критики историков. Профессор Чикагского университета Шади Барч, специалист из Древнего Рима, остро раскритиковала фильм, назвав его "полной голливудской фигней" из-за многочисленных исторических неточностей.

Историк "уничтожила" фильм "Гладиатор 2" из-за исторических ошибок: "Полная голливудская фигня"

Кадр с трейлера "Гладиатор 2"

Шади Барч рассмотрела несколько сцен у трейлера, где заметила вопиющие разногласия с историческими реалиями. Одним из основных пунктов критики стала сцена с затопленным Колизеем, где в воде плавают акулы. Историк признала, что римляне иногда заполняли Колизей водой для постановок морских сражений, однако, по ее словам, римляне не знали о существовании акул и точно не могли использовать их в своих спектаклях.

Другая ошибка касается гонки на носорогах, изображенных в трейлере. Барч отмечает, что, хотя римляне и использовали животных в боях, нет никаких свидетельств, что гладиаторы ездили на носорогах. Кроме того, показанные носороги принадлежат к виду, о существовании которого не было известно в Древнем Риме.

Барч особенно возмутилась сценой с газетой, которую читает один из персонажей в кафе. Как объясняет историк, действие фильма разворачивается около 1200 лет до изобретения печатного станка, а в Древнем Риме не существовало бумажных газет. По ее словам, у римлян действительно была системп информирования граждан через Acta Diurna — каменные таблички с важными объявлениями, которые устанавливались в публичных местах. Однако Барч отмечает, что в Риме не было таких понятий, как газета или даже кафе.


Это уже не первый случай, когда режиссер Ридли Скотт сталкивается с критикой за свободную трактовку исторических событий. Например, в фильме "Наполеон" (2023) была ошибочно показана сцена, где Наполеон якобы разрушил нос Великому Сфинксу, не имеющему никаких исторических подтверждений. Однако Скотт неоднократно отмечал, что считает более важным создание зрелищного кино, чем точное воспроизведение истории.

Новый фильм Ридли Скотта является продолжением оригинального "Гладиатора" 2000 года. Его события разворачиваются четверть века спустя после гибели главного героя, гладиатора Максимуса. В центре сюжета оказывается Люций — внук императора и сын Луциллы, живущий на северном побережье Африки. История охватывает его жизнь после римского вторжения, где он вынужден стать рабом и впоследствии воспроизводит славный путь Максимуса.

Премьера "Гладиатора 2" запланирована в Украине на 14 ноября 2024, а в мире — на 22 ноября.

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